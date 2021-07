Em noite de Luis Díaz, Colômbia bate Peru e garante 3º lugar

MN Maíra Nunes

Colombia termina em 3° lugar da Copa America, após vitória sobre o Peru, por 3 x 2, no Mané Garrincha - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Pres)

Colômbia e Peru esquentaram em campo o frio de 17 graus que fez na noite desta sexta-feira (9/7), na despedida do estádio Mané Garrincha da Copa América. Após um primeiro tempo morno, em que a Colômbia começou melhor, mas não foi efetiva, a equipe peruana quem chegou com perigo por três vezes no primeiro tempo, abrindo o placar com Yotún. O segundo tempo, porém, pegou fogo. Cuadrado empatou de falta e Luis Díaz virou. Lapadula voltou a deixar tudo igual para o Peru e, já nos acréscimos, Díaz garantiu a medalha para "Los Cafeteros" com um golaço no ângulo de fora da área. A partida terminou 3 x 2.

Aos 3 minutos de jogo, a tentativa de Barrios lançar Luis Díaz na velocidade ao ataque deu mostras de qual foi a principal arma ofensiva da Colômbia nesta Copa América. Ao lado de Cuadrado, a estrela da equipe, o atacante do Porto estava em noite estrelada na despedida da competição. A seleção colombiana até começou a partida com mais posse de bola no campo ofensivo, mas não conseguiu infiltrar a area adversária. A primeira grande chance ocorreu do lado peruano, aos 27 minutos, com o atacante Lapadula. O camisa 9 recebeu livre no meio da área de Cueva, mas tirou demais do goleiro.

O Peru, que saiu do recuo inicial, criou outra oportunidade incrível de abrir o placar aos 39 minutos, com Peña, após driblar o goleiro e chutar pelo alto. O gol peruano saiu em um contra-ataque no fim do primeiro tempo. Peña se redimiu ao começar uma jogadaça com um chapéu em cima do Cuéllar e passar para Cueva. O ex-volante do Vasco conduziu em velocidade pela esquerda, cortou para o meio e passou na medida para Yotún, na entrada da área, apenas tirar do goleiro.

A Colômbia voltou ligada para o segundo tempo e bastou 3 minutos para chegar ao gol de empate, em cobrança de falta. Cuadrado bateu colocado, a bola passou no meio da barreira e entrou no canto do goleiro Gallese. Aos 12, foi a vez de Lapadula acertar o travessão, em jogada de velocidade do Peru. A partida havia esquentado de vez. Aos 20 minutos, Luis Diaz marcou o gol da virada colombiana após contra-ataque puxado por Cuadrado. E, aos 37, Lapadula voltou a deixar tudo igual ao marcar de cabeça após escanteio cobrado por García.

Mas a noite era mesmo para presentear a bela campanha de Luis Díaz. Quando o jogo caminhava para a decisão nos pênaltis, o camisa 14 colombiano tabelou com Muriel, que devolveu de calcanhar para Díaz, que acertou o ângulo em um golaço marcado da entrada da área já nos acréscimos. O camisa 14 da Colômbia chegou ao quarto gol dele na Copa América. Com essa pintura, a Colômbia fechou a participação na competição com um jogão, digno do crescimento que teve na fase eliminatória, e o honroso terceiro lugar.