Vídeo: torcedores se aglomeram fora do Maracanã para final da Copa América

DQ Danilo Queiroz

Aglomeração na entrada do estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, antes da final da Copa América - (crédito: Danilo Queiroz)

Torcedores se aglomeraram na parte de fora do Maracanã para entregar o exame PCR, exigido para quem tinha ingresso para acompanhar a final da Copa América, entre Brasil e Argentina, às 21h, deste sábado (10/7). Horas antes do jogo, a Conmebol comunicou que foi detectada uma quantidade "considerável" de fraudes nos testes PCR e que, por isso, exigiria a entrega do comprovante impresso do resultado negativo para covid-19 na arena antes da partida.

A prefeitura do Rio de Janeiro liberou a presença de público na decisão da competição continental após ceder à pressão da Conmebol. A liberação acontece em "caráter excepcional" com presença limitada a 10% da capacidade da arena carioca, que comporta até 78 mil pessoas. Os torcedores que tiveram acesso à partida são convidados da entidade organizadora da competição e tiveram que realizar o exame PCR dentro das 48 horas anteriores ao jogo e apresentar o resultado negativo para entrarem no estádio.

Veja o vídeo dos torcedores antes da final no Maracanã

Após a liberação da entrada das pessoas que tiveram acesso ao Maracanã para a decisão da Copa América, ocorreram novos focos de aglomeração, com muitos torcedores, inclusive, sem máscara. Essa foi a única partida da Copa América 2021 que permitiu a presença de público.

Antes mesmo de começar, a competição continental foi envolta a polêmicas relacionadas à pandemia de covid-19. Esse foi o motivo alegado pela Argentina para desistir de sediar o evento. Como a Colômbia, a outra sede original, já havia desistido por crise política, o Brasil aceitou receber o evento, em meio a muitas críticas pela situação sanitária do país.