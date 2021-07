Renato Gaúcho é o novo técnico do Fla

CB Correio Braziliense

Renato Gaúcho é o novo técnico do Flamengo, conforme divulgou a equipe carioca nas redes sociais. Com a demissão de Rogério Ceni, na madrugada de ontem, após um período conturbado dentro e fora de campo, o acerto com o ex-treinador do Grêmio veio rapidamente, após uma reunião com a direção.

Renato deve viajar com o time para Argentina na segunda-feira e fazer sua estreia diante do Defensa y Justicia, quarta-feira, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores.

O treinador Rogério Ceni vinha enfrentando pressões internas, tanto para obter melhores resultados com a equipe carioca, que está em 12º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro quanto para lidar com a diretoria do clube. Na última coletiva como técnico do Flamengo, após a derrota para o Atlético MG por 2 x 1, Ceni disse compreender as críticas e afirmou: “Quando você está no Flamengo, não pode perder um jogo em 10 dias, que dirá três”.

Na sexta, uma crise balançou ainda mais o treinador após um áudio vazado de Roberto Drummond, analista de departamento de scout. Com fortes e detalhadas críticas ao técnico, que considerava “uma pessoa ruim”. Drummond e Ceni foram demitidos. O técnico, às 2h46 da manhã. O acordo com Renato foi rápido. O contrato é até o fim do ano e pode ser renovado se o presidente Rodolfo Landim continuar no cargo na eleição de dezembro.