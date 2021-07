Confira placar e lista de transmissões esportivas de domingo (11/7)

CB Correio Braziliense

Corinthians visita o Fortaleza pelo Brasileirão neste domingo - (crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para este domingo (11/7) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol no sábado (10/7).

Resultados de sábado (10/7)

Copa América (final)

Brasil 0 x 1 Argentina

Campeonato Brasileiro

Palmeiras 3 x 2 Santos

Grêmio 0 x 0 Internacional

Athletico-PR 2 x 2 Bragantino

São Paulo 1 x 0 Bahia

América-MG 0 x 1 Atlético-MG

Sport 1 x 2 Fluminense

Campeonato Brasileiro Série B



Operário-PR 2 x 1 Brasil de Pelotas

Botafogo 3 x 3 Cruzeiro

Confiança 1 x 1 Vitória

Campeonato Brasileiro Série C

Volta Redonda 0 x 0 Jacuipense

Mirassol 0 x 3 Paraná

Altos 1 x 0 Santa Cruz

Oeste 0 x 1 Ituano

Botafogo-PB 4 x 1 Manaus

Campeonato Brasileiro Série D

Castanhal 3 x 1 Atlético-AC

Atlético-CE 2 x 3 Campinense

Bangu 2 x 1 Portuguesa

Santo André 1 x 0 Cianorte

Marcílio Dias 2 x 1 Esportivo

Joinville 2 x 0 Caxias

Brasiliense 0 x 2 Aparecidense

Imperatriz 1 x 0 Guarany de Sobral

Palmas 0 x 0 Paragominas

4 de Julho 2 x 0 Moto Club

Sousa 7 x 0 Caucaia

Murici 2 x 3 Atlético-BA

União Rondonópolis 2 x 1 Jaraguá-GO

Goianésia 1 x 0 Nova Mutum

Caldense 6 x 2 Águia Negra

São Bento 1 x 1 Madureira

Cascavel 1 x 0 Juventus-SC

Porto Velho 1 x 1 Gama

Ferroviária 1 x 0 Patrocinense

GAS 3 x 2 Fast

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2



Athletico-PR 4 x 2 Bragantino

Campeonato Brasileiro sub-20



Ceará 1 x 0 Fortaleza

Internacional 1 x 3 Palmeiras

Atlético-GO 1 x 2 São Paulo



Sport 1 x 0 Fluminense

Bahia 0 x 2 Botafogo

Atlético-MG 2 x 0 Cruzeiro



Competições deste domingo (11/7)

Campeonato Brasileiro



11h - Juventude x Atlético-GO

18h15 - Flamengo x Chapecoense

18h15 - Cuiabá x Ceará

20h30 - Fortaleza x Corinthians

Campeonato Brasileiro Série B



20h30 - Brusque x CSAEurocopa (final)

16h - Itália x InglaterraCampeonato Brasileiro Série C

11h - Figueirense x São José-SC

15h30 - Floresta x Tombense

18h - Paysandu x Ferroviário

Campeonato Brasileiro Série D



15h - Aimoré x Rio Branco-PR

15h - Rio Branco-ES x Boa Esporte

15h30 - Juventude Samas x Tocantinópolis

16h - Penarol-AM x Ypiranga-AP

16h - Treze x América-RN

16h - Bahia de Feira x Itabaiana

16h - Sergipe x Juazeirense

16h - Retrô x ASA

16h - Uberlândia x Rio Branco VN

16h - Boavista x Inter de Limeira

16h - ABC x Central

17h - Galvez x São Raimundo-RRCampeonato Brasileiro Feminino Série A2

15h - América-MG x Atlético-MG

15h - Cresspom x Ceará

16h30 - Real Ariquemes x Esmac

Campeonato Brasileiro sub-20



11h - Flamengo x Grêmio

15h - Athletico-PR x América-MG

15h - Internacional x Palmeiras

15h - Santos x Chapecoense

15h - Corinthians x Vasco

15h - Sport x Fluminense

16h - Bahia x Botafogo

Na TV



7h - Tênis: Wimbledon - final duplas feminina; SporTV 3 e BandSports

8h30 - Vôlei de Praia: Circuito Mundial - disputa 3º lugar feminina; SporTV 2

9h - Liga dos Campeões Asiática: Kawasaki Frontale (JPN) x Beijing (CHN); ESPN Brasil

9h30 - Tênis: Wimbledon - final masculina; SporTV 3 e BandSports

9h45 - Vôlei de Praia: Circuito Mundial - final feminina; SporTV 2

10h - Futebol: Alemanha x Egito - amistoso; Fox Sports

10h15 - Ciclismo: Volta da França - etapa 15 (Céret até Andorra la Vella); ESPN

11h - Brasileirão sub-20: Flamengo x Grêmio; SporTV

11h - Brasileirão: Juventude x Atlético-GO; pay-per-view

11h30 - Basquete: LBF - Sesi Araraquara X Ituano Basquete; TV Cultura

11h40 - Stock Car - etapa de Cascavel - corrida 1; SporTV 2

12h50 - Stock Car - etapa de Cascavel - corrida 2; SporTV

14h - WNBA: Las Vegas Aces x Dallas Wings; ESPN 2

14h30 - Fórmula E: etapa de Nova York (11ª); TV Cultura e SporTV 2

16h - Eurocopa: Itália x Inglaterra; Globo e SporTV

16h - Golfe: Liga Americana x Liga Nacional - MLB Futures Game; ESPN 2

16h - Rúgbi: Brasil x Chile - Eliminatórias da Copa do Mundo de 2023; ESPN

16h30 - Automobilismo: Nascar Cup Series - Atalanta; Fox Sports:

18h - Golfe: U.S. Senior Open - rodada final; ESPN 2

18h15 - Brasileirão: Flamengo x Chapecoense; pay-per-view

18h15 - Brasileirão: Cuiabá x Ceará; pay-per-view

20h30 - Brasileirão: Fortaleza x Corinthians; pay-per-view

20h30 - Série B: Brusque x CSA; SporTV e pay-per-view

21h - NBA: Phoenix Suns x Milwaukee Bucks - Jogo 3 da final; Band e ESPN