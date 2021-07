Veja as atuações dos jogadores do Brasil na derrota para Argentina

MN Maíra Nunes

(crédito: Vanderlei Almeida/AFP - 10/11/16 )

Na final da Copa América, Argentina venceu por 1 x 0 o Brasil, neste sábado (10/7), no estádio Maracanã, que abriu as portas para presença de público. Di Maria marcou o gol da vitória, aos 22 minutos, após receber nas costas da marcação e contar com falha do lateral Renan Lodi no momento de afastar. Atrás no placar, os comandados de Tite não conseguiram imprimir um volume ofensivo para chegar perto do empate. Veja a atuação de cada jogador brasileiro.

Ederson



O goleiro pouco atuou e não teve muito o que fazer no gol argentino, quando Di Maria ficou cara a cara com Ederson e tocou na saída dele, por cobertura. Mas atuou muito bem na saída de bola. No primeiro tempo, fez ótimo lançamento aos pés de Neymar, que recebeu no campo ofensivo com muito espaço e sofreu falta perigosa. No fim do segundo tempo, levou a melhor na chance que Messi teve de matar o jogo, ao ficar sozinho de frente para o goleiro e deixou a bola escapar. Ederson foi ágiu ao afastar com o pé. Nota: 9.

Danilo



O lateral fez um bom jogo defensivamente, mas não tem característica de apoiar o ataque, o que fez falta depois que o Brasil precisou correr atrás do resultado. O lado direito da seleção brasileira é um setor que ainda precisa crescer sob comando de Tite. Nota: 6.

Marquinhos



O zagueiro fez um jogo seguro e não teve culpa no gol sofrido pelo Brasil. Foi amarelado por estar no meio de uma confusão com Otamendi. Nota: 8.

Thiago Silva



O experiente zagueiro também fez uma partida segura, ao lado de Marquinhos, e não teve culpa no gol sofrido aos 22 minutos do jogo. Nota: 8.

Renan Lodi



O lateral esquerdo furou na hora de afastar o lançamento que encontrou Di Maria na ponta direita do ataque argento e culminou no gol. Recebeu o cartão amarelo aos 25 minutos do segundo tempo poir entrada forte em Rodrigo De Paul. Nota: 4.

Casemiro



O volante dificultou as ações da Argentina pelo meio de campo e colaborou na defesa, mas acabou deixando a desejar na contribuição da criação, o que de fasto não é obrigação dele. Teve oportunidade de finalizar aos 25 minutos do primeiro, mas pegou mal facilitando a defesa de Martínez. Nota: 7.

Fred



Não foi bem. Levou cartão amarelo aos 2 minutos de jogo, por entrada em Montiel, mas fechou o meio campo, que ficou bastante truncado enquanto o volante brasileiro esteve em campo. Fred também cumpriu a função de proteger a lateral direita nas poucas subidas de Renan Lodi ao ataque. Nota: 5,5.

Lucas Paquetá



Entrou jogando pela direita e ficou sumido no primeiro tempo. Participou mais do jogo apenas na volta do intervalo. Ainda assim, não criou ao lado de Neymar como nas melhores apresentações dele nesta Copa América. Foi amarelado no segundo tempo e substituído para entrada de Gabriel Barbosa aos 31 minutos do segundo tempo. Nota: 5,5.

Éverton Cebolinha



Pouco participativo, não conseguiu fazer a diferença no um contra um, ponto forte do atacante que fez falta ao Brasil, principalmente no primeiro tempo. Saiu aos 18 minutos do segundo tempo. Nota: 5.

Neymar



Se movimentou bastante, mas ficou muito isolado no primeiro tempo: finalizou apenas duas vezes ao gol, sendo uma de falta, que bateu na barreira. No segundo tempo, foi mais efetivo. Foi bastante caçado em campo, principalmente nas tentativas de puxar contra-ataque, mas encontrou mais espaço pelo meio. Serviu Richarlison dentro da área, aos 8 minutos do segundo tempo, mas o camisa 7 chutou fraco. Depois tentou encontrar Paquetá na área, que chutou prensado. O craque brasileiro buscou muito o jogo, mas não conseguiu ser decisivo. Nota: 8,5.

Richarlison



No primeiro tempo, Richarlison não apareceu muito no ataque. Os prinipais lances ocorreram em um chute, após receber de peito de Neymar, que desviou na defesa e em um cruzamento perigoso que lançou para a área pela direita, mas que ninguém alcançou. O camisa 7 voltou mais participativo para o segundo tempo, teve um gol anulado por impedimento e perdeu ótima oportunidade dentro da área, de frente para o gol, ao finalizar fraco. Nota: 6,5.

Roberto Firmino



Entrou na volta do intervalo no lugar de Fred. A subtituição abriu mais espaço no meio de campo, mas não foi suficiente para alimentar o ataque com intensidade e volume nessários para chegar perto do empate. Nota: 7.

Vinícius Júnior



Entrou aos 18 minutos do segundo tempo no lugar do Cebolinha. Deu maior velocidade e opções de ataque, aberto pela esquerda. Aos 37 minutos, recebeu bola na ponta e enfiou para Gabriel Barbosa dentro da área, que bateu de primeira com perigo. O goleiro fez bela defesa. Aos 41 minutos, participou de outra jogada que gerou perigo. Na esquerda, passou pelo primeiro marcador e sofreu falta na sequência, próximo da área. Nota: 8,5.

Gabriel Barbosa



Entrou com 31 minutos do segundo tempo, no lugar de Lucas Paquetá. Deu maior volume ofensivo e foi quem fez as duas finalizações de maior perigo do Brasil, uma no lado de fora da rede e outra que parou em intervenção do goleiro argentino. Nota: 8,5.

Emerson



Entrou em campo no fim do jogo, junto de gabriel Barbosa, no lugar de Renan Lodi. Apoiou meio aos trancos e barrancos as tentativas ofensivas pela lateral e, no setor defensvo, cometeu um erro na saída, dando um presente para De Paul. Sorte do lateral que o goleiro Ederson interveio e evitou maiores problemas. Nota: 5.