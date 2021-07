Em coletiva, Tite volta a criticar realização da Copa América no Brasil

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Logo após perder a final da Copa América para a Argentina, por 1 x 0, na noite de sábado (10/7), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o técnico Tite voltou a criticar a forma com que a competição foi realizada no Brasil. A priori prevista para acontecer na Argentina e na Colômbia, a competição veio ao país de forma repentina e foi duramente questionada, principalmente pela situação da pandemia de covid-19 em solo nacional.



Em resposta ao Correio durante a entrevista coletiva organizada pela Conmebol ainda no Maracanã, o treinador canarinho fez uma avaliação dos possíveis ganhos do Brasil com a disputa da Copa América em casa visando a Copa do Mundo de 2022, no Catar. De positivo, o treinador verde amarelo ressaltou apenas o tempo que o elenco passou em preparação, algo que será raro até a disputa do Mundial, em novembro do próximo ano.

"A organização muito rápida da competição ficou devendo muito. A qualidade dos gramados é muito ruim. Nós quase perdemos o Everton em um treinamento, com uma luxação de dedo. Foi uma exposição dos atletas excessivamente, em cima de um pouco tempo. É impossível, em uma grandeza de uma competição como essa. Estou falando especificamente do responsável, do Alejandro Dominguez - presidente da Conmebol -, de organizar uma competição em tão curto espaço de tempo”, destacou.

Está é a segunda vez que Tite comenta a realização da disputa da Copa América 2021 no Brasil. Na última, antes da estreia da Seleção Brasileira na competição contra a Venezuela, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, considerou a organização "atabalhoada". "É uma crítica direta à Conmebol e a quem decidiu, dentro da CBF, ser a Copa América aqui", disse Pelo comentário, o treinador acabou sendo punido pela entidade máxima do futebol sul-americano em US$ 5 mil.