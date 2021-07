Sob os olhares de Renato Gaúcho, Flamengo vence de virada Chapecoense

DQ Danilo Queiroz

De Arrascaeta marcou o gol de empate do Flamengo com a Chapecoense, no Maracanã. Depois, o clube carioca virou com golaço de Michael - (crédito: Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Rio de Janeiro - O Flamengo viveu uma noite de recomeço, na noite deste domingo (11/7), no Maracanã, no Rio de Janeiro. De volta ao palco carioca após 18 dias, tempo em que a arena esteve disponibilizada para a Conmebol organizar a final da Copa América, o rubro-negro recebeu a Chapecoense, pela Série A do Campeonato Brasileiro, na primeira partida após a demissão técnico Rogério Ceni. Sob o comando de Maurício Souza, auxiliar, e os olhares atentos de Renato Gaúcho, o novo comandante, mostrou deficiências, mas venceu, por 2 x 1.

Nas tribunas do Maracanã, o próximo treinador rubro-negro acompanhou toda a partida ao lado do presidente do time carioca, Rodolfo Landim, e do vice de futebol, Marcos Braz. Antes de a bola rolar, passou nos vestiários para cumprimentar os novos comandados. Oficialmente, a apresentação e o início dos trabalhos de Renato Gaúcho à frente do Flamengo será hoje. Do camarote reservado, esboçou reações acaloradas apenas nos momentos de gol do rubro-negro.

Em campo, viu o Flamengo expôs o desafio em uma apresentação com muitas semelhanças aos últimos atos de Ceni. Diante de um adversário tecnicamente inferior, o rubro-negro dominou, mas encontrou dificuldades de finalizar. No primeiro tempo, a ameaça veio apenas em chutes de Thiago Maia e Pedro. Pouco para um time menos desfigurado. Dos convocados para a Copa América, não teve apenas Gabi, punido pela diretoria com suspensão de um jogo ainda pelo caso de não cumprir ordens de reapresentação após jogar pelo Brasil nas Eliminatórias.

Na defesa, o rubro-negro ficou suscetível às investidas em velocidade dos catarinenses e precisou de diversas intervenções de Diego Alves, uma delas no primeiro tempo após erro da zaga em saída de bola, para manter o zero no placar. “Eles estão muito atrás. A gente sabe que essa seria a tática deles. A gente tem que caprichar um pouquinho mais. Finalizar bem para abrir o placar, porque aí vai ficar mais fácil para criar e matar o jogo”, avaliou Everton Ribeiro. O time seguiu as ordens do capitão.

No segundo tempo, o Flamengo modificou a estrutura do ataque com a entrada de Michael. A dificuldade para furar a defesa catarinense seguiu por alguns minutos até o rubro-negro encontrar o caminho. João Paulo parou cabeçadas de Gustavo Henrique e Pedro. De longe, Arrascaeta, Michael e Thiago Maia seguiram o fuzilamento. A estatística de finalizações apontava 22 x 6 para os rubro-negros. Na oitava tentativa, a Chape marcou. Busanello cobrou falta e Diego Alves largou nos pés Perotti. Ele apenas empurrou para a rede.

O susto amplificou o abafa rubro-negro e mudou a rotação de efetividade. Na sequência ao gol sofrido, Arrascaeta não empatou por desvio providencial de João Paulo com os pés. Em dois minutos, veio a virada. Aos 32, a bola espirrou e o uruguaio, de fora da área, colocou no cantinho do gol. Com 34, Michael marcou um golaço. Após receber de Pedro, ele passou por três marcadores, driblou o goleiro e empurrou para a rede vazia. Ainda insinuante, a Chape teve chances de igualar com chutes do atacante brasiliense Kaio Nunes.

Autor da vitória, Michael exaltou a comparação com lances do novo comandante. "O gol dá confiança. Venho trabalhando bastante. É um gol de DVD - como os de Renato. Essa é a minha característica. Fico muito feliz de ajudar o nosso Mengão”, vibrou. Apesar do resultado positivo, ficou a nítida impressão de que Renato Gaúcho terá bastante trabalho para ajustar os erros do time. O prazo inicial de será de dois dias. Na quarta-feira, o clube carioca inicia as oitavas de final da Libertadores contra o Defensa y Justícia, fora de casa.