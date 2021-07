Djokovic iguala Nadal e Federer

CB Correio Braziliense

O sérvio Novak Djokovic venceu o italiano Matteo Berrettini por 6-7, 6-4, 6-4 e 6-3 e se sagrou campeão de Wimbledon, ontem, e conquistou seu 20º título de Grand Slam. Ele igualou a marca do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal.

Aos 34 anos, Djokovic tem nove troféus do Aberto da Austrália, dois de Roland Garros, seis de Wimbledon e três do US Open.

Em 2021, o sérvio venceu os três principais torneios do circuito de tênis e estará no US Open, onde buscará o Golden Slam, que representa a conquista dos quatro Grand Slams em uma temporada, além da medalha de ouro nos Jogos de Tóquio — o único título que não tem na carreira. Esse feito só foi alcançado pela alemã Steffi Graf, em 1988.

Além de ser seu sexto título em Wimbledon, essa é a terceira vez seguida que Djokovic se sagra campeão no torneio inglês, após as conquistas em 2018 e 2019. Em 2020 o evento não foi realizado por conta da pandemia. “É uma incrível jornada que não vai parar aqui”, disse Djokovic na cerimônia de premiação.

Indagado sobre a possibilidade de fechar o Grand Slam, o sérvio não hesitou ao dizer o quanto ele acredita em suas chances: “Eu certamente consigo visualizar isso acontecendo. Vou tentar. Estou em grande forma e jogam bem nos slams é minha prioridade mais alta neste momento da minha carreira, então vamos seguir em frente”, afirmou.

Djokovic defende seu título de 2019 (Wimbledon não foi disputado em 2020) e mantém os 2 mil pontos no ranking. Berrettini salda do nono para o oitvalo lugar. A partir de hoje, o top 10 da ATP ficará com a seguinte ordem: Djokovic, Medvedev, Nadal, Tsitsipas, Zverev, Thiem, Rublev, Berrettini, Federer e Shapovalov.

Emocionado, Djokovic encerrou o discurso lembrando a infância. “Vencer em Wimbledon sempre foi um sonho meu desde criança. Quando eu era um garoto de 7 anos, na Sérvia, criei um troféu de Wimbledon com materiais improvisados”, revelou.