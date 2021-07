Cresspom empata com Ceará e leva decisão para Fortaleza

MN Maíra Nunes

Cresspom e Ceará estão a 45 minutos da classificação para as semifinais do Brasileirão Feminino A2 e do acesso à elite do futebol feminino. Ontem, os dois protagonizaram bom duelo no empate por 0 x 0 pelo primeiro jogo das quartas de final, no estádio Abadião, em Ceilândia.

Com um primeiro tempo de forte marcação, as melhores chances ficaram para o segundo tempo. As donas da casa voltaram do intervalo buscando mais o gol. A entrada de Laíssa Novinha deu dinâmica ao ataque brasiliense. Não à toa, ela teve as duas melhores chances do Cresspom.

Primeiro, a atacante interceptou passe da defesa cearense, tabelou com Bárbara e tentou bater na saída da goleira, mas Ellen defendeu. Depois, Novinha dominou um lançamento que chegou alto dentro da área, bloqueou a marcação e finalizou, mas a goleira salvou o Ceará.

As meninas do Vozão também tiveram duas chances que não entraram no gol por centímetros.

Os dois clubes voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 15h, no estádio Franzé Moraes, na Cidade Vozão, pela segunda partida das quartas de final.

Em caso de novo empate sem gols, a classificação será decidida nos pênaltis. Quem avançar para as semifinais enfrentará o vencedor do confronto mineiro entre Atlético e América por final e vaga à elite do Brasileirão em 2022.