Neymar xinga e faz juras de amor a Messi

Neymar não conseguiu levar o Brasil ao título da Copa América após escolher a Argentina como rival ideal para a decisão. Chorou na derrota por 1 x 0 no Maracanã e, ontem, usou as redes sociais para lamentar a derrota e felicitar o “irmão Messi”, com quem ganhou oito títulos no Barcelona.

“Perder me machuca, me dói... É coisa que eu ainda não aprendi a conviver. Ontem (sábado), quando perdi, fui dar um abraço ao maior e melhor da história que eu vi jogar: meu amigo e irmão Messi. Fiquei triste e falei para ele: “filho da p..., você me ganhou”, revelou Neymar, em um texto publicado no Instagram.

Depois de chorar pela derrota, o brasileiro fez questão de cumprimentar o argentino com forte abraço, ainda no gramado. As tevês da Argentina ainda flagraram os camisas 10 na maior resenha nos vestiários.

“Fico triste demais por ter perdido. Mas esse cara é f...! Tenho um respeito muito grande pelo o que ele fez pelo futebol e, principalmente, por mim. Odeio perder! Mas desfrute do seu título, o futebol te esperava por esse momento! Parabéns, hermano filho da p...”, concluiu Neymar.

Fora da Olimpíada de Tóquio por causa de restrição do Paris Saint-Germain, o brasileiro, ao lado do companheiro de equipe Marquinhos, vai desfrutar de alguns dias de descanso antes de se reapresentar na França.

A temporada europeia começa em meados de agosto. Poucos dias depois, porém, Neymar estará de volta à Seleção Brasileira para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Em 2 de setembro, o Brasil visitará o Chile. Cinco dias depois, receberá o Peru.

Argentina

Artilheiro, com quatro gols e cinco assistências, Messi desembarcou, ontem, em Buenos Aires, sob forte esquema de segurança, seguiu para a sede da AFA e, de lá, viajou para reencontrar a família e dar início às férias.

“Precisava tirar esse peso das costas. Tinha de conquistar algo com a seleção, estive muitos anos perto e sabia que, em algum momento, daria certo. Agradeço a Deus por me dar este momento, no Brasil, no Brasil”, vibrou, repetindo o local. “Acho que Deus estava guardando este momento para mim. A felicidade que sinto é louca, inexplicável”, disse o desempregado. O vínculo de Messi com o Barcelona acabou em 30 de junho e o suspense sobre o velho ou novo clube continua.