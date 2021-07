Renato Gaúcho no Flamengo: "é a mesma coisa que treinar a seleção brasileira"

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

Campeão Brasileiro de 1987 e da Copa do Brasil de 1990 pelo Flamengo, Renato Gaúcho retorna ao clube depois de 23 anos, com a missão de guiá-lo a novas conquistas. Como jogador, foram 211 partidas, divididas em quatro passagens, e 68 gols. Ídolo, o agora novo técnico foi oficializado no sábado (10/7), depois da queda de Rogério Ceni. E nesta segunda-feira (12/7), a diretoria apresentou Portaluppi, que posou para fotos com a camisa do time e respondeu perguntas de jornalistas sobre diversos assuntos como categorias de base, reforços e propostas de outras equipes.



De volta para casa

Emocionado em retornar à Gávea, Renato Gaúcho lembrou brevemente a conquista do Brasileiro de 1987, dizendo que espera ser campeão novamente pelo clube, agora, como técnico. “Lembro até hoje de ter dado a volta olímpica em 87 no Maracanã. Espero que com esse grupo, agora como treinador, eu possa realizar esse sonho."

Com um currículo vitorioso, com títulos da Copa do Brasil e Libertadores, Renato Gaúcho confessou que treinar o Flamengo sempre foi um sonho. "É uma satisfação. Todo treinador sonha em um dia treinar o Flamengo, e eu estou realizando esse sonho. O novo comandante também ressaltou a força da torcida rubro-negra e disse estar na expectativa para reencontrá-la no Maracanã.

Categorias de base

Considerado um dos melhores técnicos do Brasil, com um estilo de jogo ofensivo, Renato Gaúcho foi perguntado como os garotos da base seriam aproveitados sob o seu comando. "Por onde eu passo, gosto de trabalhar com os garotos. Ontem mesmo no Maracanã, após a partida, falei com as pessoas aqui no Flamengo e pedi para marcar o coletivo de hoje contra os garotos para poder começar a observar. Não tenho medo de lançar garoto, mas tem que ser na hora certa, no momento certo, para não queimá-lo. No Grêmio, descobrimos vários garotos lá que tiveram sucesso no profissional. Sempre que eu achar que está na hora de ser aproveitado, vai acontecer”, garantiu.

Reforços

Atual bicampeão brasileiro, o Flamengo possui um dos elencos mais valiosos do cenário nacional. Mesmo assim, o novo treinador não escapou de perguntas sobre a chegada de reforços para o plantel rubro-negro. "Reforços, todo treinador gosta de ter. Às vezes, nem sempre é possível. Até porque hoje temos que entender o motivo financeiro que todos os clubes passam pela pandemia. Lógico que o clube vai sentir. Não só o Flamengo, mas no mundo todo. Eu vou trocar muitas ideias com esse grupo aqui. Lá na frente a gente vê”, disse.

Propostas de Corinthians e Santos

Antes de fechar com o Flamengo, Renato Gaúcho foi procurado por Corinthians e Santos. O treinador explicou o motivo da recusa das propostas e, ainda, respondeu se já pensava em assumir o rubro-negro carioca assim que deixou o Grêmio. "Quando saí do Grêmio, a primeira coisa que fiz foi entrar de férias. Precisava respirar novos ares. Mas não saí do Grêmio pensando no Flamengo. Recusei convites de Santos e Corinthians porque eu precisava de férias. No momento que descansei, apareceu o convite do Flamengo. Essa oportunidade eu peguei. Já descansei e estou realizando meu grande sonho", ressaltou.

Primeiro desafio de Gaúcho

O próximo compromisso do Flamengo, já sob comando de Renato Gaúcho, será na quarta-feira (14/7), às 21h30, quando encara o Defensa y Justicia, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima