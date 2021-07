Thiago Silva alfineta antis da Seleção: "Não venham se fazer de amigos"

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Mauro Pimentel/AFP)



A Copa América 2021 é página virada para muitos jogadores e torcedores brasileiros. Porém, para Thiago Silva, ainda há algo acerca dela que vem incomodando. Em postagem no Instagram, o zagueiro tratou de cutucar os chamados antis, aqueles que torceram contra a amarelinha na final diante da maior rival, Argentina. Em trecho do texto publicado, mandou um recado para os secadores de plantão: “Espero que estejam contentes”. O camisa 3 parabenizou os rivais, e disse que o momento é de “recarregar as baterias e voltar mais forte”.

Apesar da perda do título em pleno Maracanã, Thiago Silva ressaltou a persistência e o apoio daqueles que estiveram com a Seleção Brasileira. Por outro lado, para quem torceu contra, o zagueiro pediu para que “depois não venham se fazer de amigos”.

Confira a postagem na íntegra:

"Fé para nunca desistir, força para sustentar as dificuldades e foco para atingir seus objetivos. Parabéns ao nosso rival pela conquista!!



Agora o momento de recarregar as baterias e voltar mais forte. Para aqueles que torceram e sofreram com a gente, fica aqui o meu muito obrigado!! Que Deus abençoe.



Ahhh e para aqueles que torceram contra, espero que estejam contentes!!! Porém, depois não venham se fazer de amigos pra conseguir seja lá qual for a sua intenção (entrevistas , ingressos para levar filhos e amigos nos jogos, camisas ou fotos)".

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima