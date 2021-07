CB Correio Braziliense

» SUL-AMERICANA

Bicampeão da Libertadores, o técnico Luiz Felipe Scolari parte, hoje, em busca de título inédito. O Grêmio visita a LDU no duelo de ida das oitavas de final, às 19h15, na altitude de Quito.



» SUL-AMERICANA II

Em alta no Brasileiro, o time do Athletico-PR encara o América de Cali, na Colômbia, às 21h30, no duelo de ida pelas oitavas do torneio continental. O Furacão busca o bi. Foi campeão em 2018.



» SÉRIE B

Embalado por duas vitórias seguidas, o Vasco tentará entrar no G-4, hoje, às 21h30, contra o Coritiba, na casa do adversário. Quinto colocado com 16 pontos, o time carioca está a um do CRB, dono da quarta posição.



» THIAGO SILVA

Depois de Neymar, ontem foi a vez de o zagueiro Thiago Silva desabafar contra quem torceu para a Argentina na final da Copa América. “Depois não venham se fazer de amigos”, reclamou.



» COPA AMÉRICA

Ao menos uma nova variante do coronavírus que não circulava no Brasil foi introduzida no País por causa da Copa América, em Cuiabá. O Adolfo Lutz identificou a variante B no jogo entre Equador e Colômbia.



» INJÚRIA RACIAL

Vilões da Inglaterra na final da Euro contra a Itália, Sancho e Saka sofreram racismo. Diante da repercussão, o primeiro -ministro Boris Johson teve de ir a público defender os dois jogadores.