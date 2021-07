Renato joga pra galera

CB Correio Braziliense

Apresentado, ontem, como técnico do Flamengo, Renato Gaúcho soltou mais frases de efeito do que explicou temas polêmicos como a manutenção de Willian Arão, a utilização de Gabigol e Pedro juntos ou a contratação de um goleiro experiente para a reserva de Diego Alves. O treinador preferiu mais de uma vez fazer uma comparação. “Um treinador tem que pensar alto e na minha opinião, treinar o Flamengo é treinar a Seleção Brasileira”. É a mesma grandeza, disse o ex-técnico do Grêmio.