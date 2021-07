Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de quarta-feira (14/7)

CB Correio Braziliense

(crédito: Silvia Izquierdo / AFP)

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta quarta-feira (14/7) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na terça-feira (13/7).

Resultados da terça-feira (13/7)



Libertadores

Cerro Porteño 0 x 2 Fluminense

Boca Juniors 0 x 0 Atlético-MG

São Paulo 1 x 1 Racing



Copa Sul-Americana

LDU 0 x 1 Grêmio

América de Cali 0 x 1 Athletico-PR



Campeonato Brasileiro Série B

Vila Nova 0 x 0 Brasil de Pelotas

Avaí 2 x 1 Confiança

Guarani 1 x 0 CRB

Vitória 2 x 2 Sampaio Corrêa

Coritiba 1 x 1 Vasco

Londrina 1 x 2 Operário-PR



Competições desta quarta-feira (14/7)



Libertadores

19h15 - Universidad Católica x Palmeiras

19h15 - Vélez Sarsfield x Barcelona de Guayaquil

21h30 - Defensa y Justicia x Flamengo

21h30 - River Plate x Argentino Juniors



Copa Sul-Americana

19h15 - Sporting Cristal x Arsenal de Sarandi

21h30 - Independiente del Valle x Bragantino

21h30 - Junior Barranquilla x Libertad



Campeonato Brasileiro Série B

19h - CSA x Goiás

21h30 - Remo x Brusque



Campeonato Brasileiro sub-20

10h - Vasco x Sport

15h - São Paulo x Corinthians

15h - Botafogo x Athletico-PR

15h - Fluminense x Atlético-MG

15h - Cruzeiro x Atlético-GO

15h - Ceará x Santos

15h - Palmeiras x Flamengo

15h - Fortaleza x Internacional

15h - Chapecoense x Bahia

17h - América-MG x Grêmio



Na TV



7h30 - Tênis - ATP 500 de Hamburgo - 2ª rodada; ESPN

9h30 - Ciclismo: Volta da França - etapa 17 (Muret até Col du Portet); ESPN

15h - BMX Dirt: Summer XGames 2021; ESPN

16h30 - BMX Dirt Best Trick: Summer XGames 2021; ESPN

19h - Série B: CSA x Goiás; SporTV e pay-per-view

19h15 - Libertadores: Velez Sarsfield x Barcelona de Guayaquil; Fox Sports

19h15 - Libertadores: Universidad Católica x Palmeiras; Conmebol TV

20h - Basquete: WNBA - All Star Game; ESPN 2

20h30 - BMX Park: Summer XGames 2021; ESPN

21h30 - Libertadores: Defensa y Justicia x Flamengo; Fox Sports

21h30 - Libertadores: River Plate x Argentinos Juniors; Conmebol TV

21h30 - Copa Sul-Americana: Independiente del Valle x Red Bull Bragantino; Conmebol TV

21h30 - Série B: Remo x Brusque; SporTV e pay-per-view

22h - Basquete: NBA - Phoenix Suns x Milwaukee Bucks (Jogo 4 da final); Band e ESPN

22h - Dave Mirra BMX Park Best Trick: Summer XGames 2021; ESPN 2