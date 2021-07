Foco na Argentina e olho no DF

mp marcos paulo lima danilo queiroz

Uma nova era começa, hoje, no Flamengo. Após somente dois dias de trabalho à frente do clube carioca, o técnico Renato Gaúcho estreia à beira do campo com um desafio de alto calibre. Às 21h30, o rubro-negro abre as oitavas de final da Libertadores contra o Defensa y Justicia, no Norberto Tomaghello, em Buenos Aires. Viabilizando a definição da vaga diante da presença de sua torcida, o clube está na iminência de confirmar a transferência do jogo de volta contra os argentinos para o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.

De forma exclusiva, o blog Drible de Corpo, do Correio, apurou que o processo para liberação da presença de 25% da capacidade (17.500 cadeiras, no caso do Mané Garrincha) foi discutido, ontem, está pronto, encaminhado à Casa Civil e aguarda assinatura do governador em exercício, Paco Britto, para publicação no Diário Oficial. O chefe do executivo local, Ibaneis Rocha, está em férias, mas deu aval. Se confirmado, o plano faria o Distrito Federal ser a primeira unidade da federação a liberar o retorno gradual dos torcedores aos estádios.

O clube aguarda apenas a publicação do decreto para iniciar a venda on-line. Gestantes e menores de 18 anos devem ficar de fora da comercialização. Para facilitar o controle de acesso, os lugares serão marcados e a entrada no Mané Garrincha será por meio de ingresso digital, com QR Code. Para a transferência do jogo do Rio de Janeiro para Brasília, o rubro-negro precisa, ainda, da anuência da Conmebol e do Defensa y Justicia.

Antes, porém, as atenções estão no compromisso na Argentina. A principal missão de Renato é resgatar o futebol vistoso, ausente no repertório rubro-negro. O treinador, porém, teve um empecilho que deve se repetir até o final da temporada: o tempo. Foram somente 48h de trabalho entre a apresentação, na segunda-feira, e a viagem para a Argentina, ontem.

Sem Bruno Henrique, lesionado, o treinador deve testar a dupla Gabi e Pedro no ataque. O Fla ainda tem outros desfalques: Diego, por lesão, Rodrigo Caio, vetado, e Willian Arão, suspenso, não jogam. A dupla de zaga deve ser formada outra vez por Léo Pereira e Gustavo Henrique.