10 estrelas para ficar de olho

MN Maíra Nunes

A Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio serã na sexta-feira, 23 de julho. Após muitas dúvidas e incertezas, uma edição que já é histórica — por ter sido a primeira a ser adiada em um ano, por causa da pandemia de covid-19 — será palco para mais de 11 mil atletas de 205 países vivenciarem o auge da carreira. Embora o maior evento esportivo do mundo seja extremamente seleto, há um grupo de atletas ainda mais restrito com grandes chances de saírem da capital japonesa como heróis e heroínas.

A seguir, o Correio destaca 10 favoritos à consagração em Tóquio não apenas com uma ou mais medalhas olímpicas, mas no papel de candidatos a escreveram os nomes em mais um capítulo histórico do esporte. Isso porque atletas como a ginasta Simone Biles, as nadadoras Katie Ledecky e Simone Manuel e o judoca Teddy Riner chegam nestes Jogos Olímpicos como estrelas consagradas. Eles visam aumentar a coleção pessoal de medalhas.

Na lista, constam nomes em diferentes momentos da carreira. Enquanto o jovem ciclista holandês Harrie Lavreysen, 24 anos, estreará nos Jogos Olímpicos como favorito nas provas em velódromo, pelos seis títulos mundiais conquistados no ciclismo de pista, as veteranas Diana Taurasi e Sue Bird, da seleção feminina de basquete dos EUA, podem despontar como as primeiras a colocarem no pescoço a quinta medalha de ouro, aos 39 e 40 anos, respectivamente.



» Simone Biles

Ginástica artística - Estados Unidos

A atleta de 24 anos chega em Tóquio como uma das grandes protagonistas dos Jogos Olímpicos. Dona de quatro ouros olímpicos, conquistados na estreia no evento, na edição da Rio-2016, Simone soma 19 títulos mundiais e é um fenômeno da ginástica artística.



» Diana Taurasi e Sue Bird

Basquete - Estados Unidos

Lendas do basquete, elas são tetracampeãs olímpicas e mundiais. Juntas, Diana Taurasi e Sue Bird podem se tornar as primeiras da história dos esportes coletivos a conquistar a quinta medalha de ouro em Jogos Olímpicos — aos 39 e 40 anos, respectivamente.

» Shelly Ann Fraser

Atletismo - Jamaica

Dona de seis medalhas olímpicas e 11 em Campeonatos Mundiais, Shelly Ann fez história nas provas dos 100m, 200m e revezamento 4x100m rasos. A jamaicana chega em Tóquio, aos 34 anos, como a segunda mulher mais rápida da história nos 100 metros rasos (10s63).



» Harrie Lavreysen

Ciclismo - Holanda

O jovem ciclista integra a equipe holandesa desde os 19 anos, quando conquistou duas medalhas de prata no Mundial de 2017 da modalidade. Chega em Tóquio aos 24 anos com seis títulos mundiais no ciclismo de pista e como o grande favorito nas provas em velódromo.



» Eva de Goede

Hóquei na grama - Holanda

Melhor jogadora do mundo nas duas últimas temporadas, a holandesa de 32 anos tem três medalhas olímpicas na carreira. Eva é bicampeã olímpica (nos Jogos de Pequim-2008 e Londres-2012) e foi vice-campeã nos Jogos do Rio-2016).

» Svetlana Romashina

Nado artístico - Rússia

Dona de cinco medalhas de ouro olímpicas e 21 títulos mundiais, a russa jamais perdeu uma competição representando seu país. Aos 31 anos, ela chega a Tóquio com três Jogos Olímpicos na bagagem e conquistas por equipes e no dueto, ao lado de Natalia Ishchenko.

» Katie Ledecky e Simone Manuel

Natação - Estados Unidos

Katie Ledecky é a grande estrela das provas longas de natação, com cinco medalhas de ouro nas Olimpíadas do Rio-2016 e 15 títulos mundiais, enquanto Simone Manuel é o maior nome das provas de velocidade, com quatro medalhas em olimpíadas e 16 em Mundiais.

» Caeleb Dressel

Natação - Estados Unidos

Dono de 15 medalhas em Campeonatos Mundiais de piscina longa, sendo 13 delas de ouro, Caeleb é favorito a seis ouros nas Olimpíadas de Tóquio, aos 24 anos. Nos Jogos do Rio-2016, ele foi campeão com os Estados Unidos nos revezamentos 4x100m livre e medley.



» Teddy Riner

Judô - França

Dez vezes campeão mundial e bicampeão olímpico, o francês tornou-se uma lenda do judô mundial. No ano passado, perdeu uma invencibilidade que durava quase 10 anos, mas voltou às competições, em 2021, 20kg mais magro e com foco nas Olimpíadas.



» Armand Duplantis

Atletismo - Suécia

Com apenas 21 anos, o sueco é recordista mundial do salto com vara e favorito ao título em Tóquio. Aos 20 anos, o Mondo, como gosta de ser chamado, quebrou duas vezes o recorde mundial do salto com vara e despontou como uma promessa de ídolo da modalidade.