Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de quinta-feira (15/7)

Resultados da quarta-feira (14/7)



Libertadores

Universidad Católica 0 x 1 Palmeiras

Vélez Sarsfield 1 x 0 Barcelona de Guayaquil

Defensa y Justicia 0 x 1 Flamengo

River Plate 1 x 1 Argentino Juniors



Copa Sul-Americana

Sporting Cristal 2 x 1 Arsenal de Sarandi

Independiente del Valle 0 x 2 Bragantino

Junior Barranquilla 3 x 4 Libertad

Campeonato Brasileiro Série B

CSA 0 x 1 Goiás

Remo 2 x 1 Brusque



Campeonato Brasileiro sub-20

Vasco 2 x 0 Sport

São Paulo 1 x 1 Corinthians

Botafogo 1 x 0 Athletico-PR

Fluminense 1 x 1 Atlético-MG

Cruzeiro 3 x 2 Atlético-GO

Ceará 2 x 1 Santos

Palmeiras 3 x 1 Flamengo

Fortaleza 0 x 3 Internacional

Chapecoense 2 x 1 Bahia

América-MG 1 x 2 Grêmio



Competições desta quinta-feira (15/7)



Libertadores

21h30 - Olimpia x Internacional



Copa Sul-Americana

19h15 - Santos x Independiente

21h30 - Nacional-URU x Peñarol

21h30 - Deportivo Táchira x Rosario Central



Amistosos da Seleção Olímpica

16h - Brasil x Emirados Árabes



Campeonato Brasileiro sub-17

19h - Flamengo x Atlético-MG

21h30 - Fluminense x São Paulo



Na TV

6h - Golfe: The Open - primeira rodada; ESPN

7h30 - Tênis: ATP 500 de Hamburgo - segunda rodada; ESPN 2

9h45 - Ciclismo: Volta da França - etapa 18 (Pau até Luz-Ardiden); ESPN

13h - Summer Xgames: Moto X Freestyle; ESPN

14h30 - Mundial de Rali: Etapa da Estônia (Dia 1); Fox Sports

14h30 - Summer Xgames: Moto X Best Whip; ESPN

16h - Amistoso sub-23: Brasil x Emirados Árabes; Globo e SporTV

16h - Amistoso internacional: Olympique de Marselha x Servette; ESPN Brasil

18h - Summer Xgames: Moto X 110; ESPN

19h - Campeonato Brasileiro Sub-17: Flamengo x Atlético-MG; SporTV

19h15 - Copa Sul-Americana: Santos x Independiente; Conmebol TV

20h - Beisebol: MLB - Boston Red Sox x New York Yankees; ESPN

20h30 - Summer Xgames: Moto X Quarterpipe High Air; ESPN 2

21h30 - Libertadores: Olimpia x Internacional; Fox Sports e Facebook Watch

21h30 - Campeonato Brasileiro Sub-17: Fluminense x São Paulo; SporTV

22h - Summer Xgames: Moto X Best Trick; ESPN 2