Mercado da bola: Listamos as 10 transferências mais caras da Europa

JM Júlia Mano*

(crédito: Olympique de Marseille)

Três dias após sacramentar o bi da Itália na Eurocopa 2020, o goleiro Gianluigi Donnarumma oficializou acordo com o Paris Saint-Germain (PSG) nesta quarta-feira (14). A transferência do atleta do Milan para o clube francês não teve custo, porque o contrato com a equipe italiana havia finalizado. O jogador deve ficar no Parque dos Príncipes até 2026.

No fim da manhã, as atenções se voltaram para a Espanha. O jornal catalão Sport divulgou que o Barcelona e Lionel Messi chegaram a um princípio de acordo para renovar o contrato do camisa 10 por mais cinco anos.

De acordo com as informações do jornal, o argentino aceitou reduzir em 50% o atual salário para continuar no clube. A partir de agora, os últimos detalhes do contrato serão definidos entre os advogados e assessores do Barça e do jogador. A previsão é de que o anúncio oficial seja divulgado no fim deste mês.

Outra negociação em andamento, no Camp Nou, é a transferência do francês Griezmann para o Atlético de Madrid em troca de Saúl Ñíguez. Nesta operação, o Barcelona deve receber pelo menos 15 milhões de euros (R$ 90,1 milhões na atual cotação) do clube Rojiblanco.

Chegando ao fim da janela, o mercado de transferência do Velho Continente continua a todo vapor. O Porto anunciou a contratação de João Peglow. O meia de 19 anos é formado na categoria de base do Internacional e subiu para a equipe principal do Colorado no início de 2020. No primeiro momento, o atleta atuará pelo time B do clube português.

Uma transferência que promete ser a de maior valor na história do Manchester City é a de Harry Kane. Os Cityzens têm bastante interesse no jogador do Tottenham, vice-campeão da Euro pela Inglaterra.

Segundo o jornal britânico The Athletic, o clube do técnico ‘Pep” Guardiola promete desembolsar 120 milhões de euros (aproximadamente R$ 720,8 milhões) aos Spurs para ter o atleta. No entanto, o Tottenham cobra 170 milhões (cerca de R$ 1,02 bilhão) de euros pelo capitão da seleção inglesa, que ainda tem mais três anos de contrato com o clube.

O Correio levantou as 10 transferências europeias oficiais mais caras, até o momento, desta temporada. Confira a seguir.

1º Achraf Hakimi

O Paris Saint-Germain (PSG) anunciou a contratação do lateral-direito, em 6 de julho, com duração de cinco anos. A transferência do jogador de 22 anos custou ao clube francês 60 milhões de euro (equivalente a R$ 360,4 milhões).

Na última temporada, o atleta vestiu a camisa da Inter de Milão em 45 duelos, marcou sete gols e deu 11 assistências. O lateral fez uma ótima temporada pelo clube e foi crucial para a conquista do Campeonato Italiano – série A.



2º Dayot Upamecano

A transferência do zagueiro do Red Bull Leipzig para o Bayern de Munique foi negociada por 42,50 milhões de euros (em torno de R$ 255,3 milhões). Os Bávaros anunciaram a contratação do atleta em 14 de fevereiro.





Com 22 anos,Upamecano chegou aos Touros Vermelhos na temporada 2016/2017 e vestiu a camisa do RB Leipzig em 139 partidas. Entre 2019 e 2020, disputou 41 jogos e marcou um gol. Além disso, foi convocado três vezes para a seleção francesa. No Bayern de Munique, o zagueiro deve permanecer até 2026.



3º Ibrahima Konaté

O RB Leipzig fechou a transferência do atleta para o Liverpool por 40 milhões de euros (próximo de R$ 240,3 milhões). O anuncio do novo reforço na defesa dos Reds foi divulgado em 28 de maio.



Accord Convenu



We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2021

O zagueiro foi companheiro de Dayot Upamecano desde a chegada ao Leipzig na temporada 2017/2018. Pelo clube, o jogador entrou em campo 95 vezes. No último ano, vestiu a camisa alemã em 21 partidas e marcou um gol.



4º Emiliano Buendía

A transferência do meia atacante do Norwich City para o Aston Villa custou 38,40 milhões de euros (aproximadamente R$ 230,7 milhões). O clube anunciou a contratação na segunda-feira (12).





O atleta de 24 anos estreou na Inglaterra na temporada 2018/2019 pelos Canaries. Na Football League Championship 2020 (segunda divisão do campeonato inglês), Buendía marcou 15 gols e foi eleito o melhor jogador da Liga Inglesa.



5º Rodrigo de Paul

Na segunda-feira (12), dois dias após a vitória argentina na Copa América, o Atlético de Madrid anunciou a contratação do meia campista de 27 anos. O clube desembolsou 35 milhões de euros (equivalente a R$ 210,3 milhões) para o Udinese.





O jogador foi um dos destaques do torneio entre as seleções sul-americanas. No duelo pela taça contra o Brasil, deu a assistência para o gol de Di María. O vínculo de Rodrigo com o novo clube vai até 2026.



6º Patson Daka

O atacante fechou acordo de cinco anos para compor a equipe do Leicester City. Anteriormente, o jogador era do Red Bull Salzburg. A transferência custou 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 180,2 milhões) para os Foxes.



We can confirm that exciting young striker @PatsonDaka20 will join the Club on a five-year-deal from 1 July, subject to Premier League and international clearance #WelcomePatson — Leicester City (@LCFC) June 30, 2021

Daka chegou no time satélite dos Touros (FC Liefering) em 2017, com 19 anos. Na última temporada, vestiu a camisa do time em 42 partidas e marcou 34 gols, quando se consagrou como artilheiro da equipe.



7º Fikayo Tomori

O zagueiro foi emprestado pelo Chelsea na última temporada para o Milan. O clube italiano decidiu comprar o jogador e desembolsou 29,20 milhões de euros (equivalente a R$ 175,4 milhões). Com isso, o atleta terá vinculo até 2025.



Tomori foi fundamental para fortalecer a defesa rossoneri. Foram 26 jogos pelo atual clube e um gol marcado.



8º Gerson

O ex-volante do Flamengo foi vendido para o Olympique de Marseille por 25 milhões de euros (cerca de R$ 150,2 milhões). O anúncio oficial saiu em 9 de junho e o atleta deve ficar no clube francês até 2026.



L'Olympique de Marseille annonce un accord de principe avec le club brésilien, @Flamengo, pour le transfert définitif de @GersonSantos08. pic.twitter.com/Z2vrqKVOrU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 9, 2021

Pelo Flamengo, o meia levantou as taças da Copa Libertadores 2019, do Campeonato Brasileiro em 2019 e 2020 e do Campeonato Carioca 2020 e 2021. Foram 106 jogos vestindo a camisa rubro-negra e 10 gols marcados.



9° André Silva

A transferência do atacante foi anunciada em 2 de julho. O Red Bull Leipzig negociou 23 milhões de euros (próximo a R$138,2) com o Eintracht Frankfurt para comprar o jogador. Ele continuará na Alemanha até 2026.



O jogador chegou ao clube alemão na temporada 2019/2020. André disputou 57 jogos e marcou 40 gols pelo clube.



10º Nicolás González

A Fiorentina anunciou a contratação do atacante argentino em 23 de junho. O clube italiano negociou o jogador por 23 milhões de euros (próximo a R$138,2) com o Stuttgart.



Nico Gonzalez è un nuovo giocatore della Fiorentina #ForzaViola #Fiorentina — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 23, 2021

O atleta chegou ao clube alemão em 2018. Entrou em campo em 79 partidas. González marcou 23 gols vestindo a camisa vermelha. Com a Albiceleste, anotou oito jogos e dois gols.

*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima