Por assinaturas...

MP Marcos Paulo Lima

O presidente do Defensa y Justicia, José Lemme, disse ontem, em entrevista ao Correio, que seu time prepara logística para enfrentar o Flamengo no Estádio Mané Garrincha, na próxima quarta-feira, mas o clube carioca está com um pé atrás e trabalha com dois planos para o duelo de volta das oitavas de final da Libertadores depois da vitória de ontem, por 1 x 0. no estádio Norberto Tomaghello, em Florencio Varela, (matéria ao lado). Motivo: até ontem, o dirigente não havia assinado o pedido de transferência do Flamengo para que a partida saia do Maracanã para o Mané Garrincha. Como a reportagem informou na edição de ontem, é preciso a concordância do Defensa y Justicia para que a Conmebol confirme o confronto na capital do país. Com isso, o Flamengo homologou, ontem, na Secretaria Municipal de Saúde do Rio, pedido para jogar com público de 10% no Maracanã.

Ao Correio, José Lemme confirmou ter sido avisado do interesse do Flamengo. “Fomos informados sobre a mudança do estádio, nada mais”, respondeu o mandatário do atual campeão da Copa Sul-Americana 2020 e da Recopa Sul-Americana 2021, em Brasília, em abril, ao vencer o Palmeiras nos pênaltis na final do torneio continental.

O “nada mais” do dirigente diz respeito à tentativa do Flamengo de realizar a partida de volta pelas oitavas de final da Libertadores com 25% da capacidade do Mané Garrincha — aproximadamente 17.500 torcedores vacinados com dose dupla ou única no caso específico da Janssen. A imunização total precisa ter acontecido, no mínimo, 15 dias antes da partida, ou seja, até 6 de julho.

José Lemme disse à reportagem não ter sido informado sobre essa possibilidade. Primeiro, ele lamentou. “Na verdade, o prejuízo é todo nosso (Defensa y Justicia), que não pudemos jogar com público (na partida de ida , ontem, em Florencio Varela)”. Em seguida, avisou: “Cada um que assuma as suas responsabilidades, mas asseguro que nós não nos assustaremos se tivermos de jogar com público. Esperamos apenas que todos os planetas estejam alinhado e Deus esteja novamente conosco, como naquela noite contra o Palmeiras”, brincou, referindo-se ao título da Recopa Sul-Americana, no Mané.

José Lemme admitiu que o clube planeja a logística até Brasília, considera a viagem longa e descarta a possibilidade de trazer torcedores ao Brasil caso haja presença. “Prefiro que as pessoas fiquem em casa e se cuidem. Estamos com muitos problemas na Argentina”, descartou.

Como o antecipou o Correio, o Flamengo aguarda a publicação no Diário Oficial do DF de hoje, para dar início ao plano de comercialização dos ingressos online. O decreto, inclusive, teria sido assinado ontem. Se o jogo for oficializado pela Conmebol para o Mané Garrincha, os bilhetes serão em QR Code e o acesso à arena será mediante apresentação do cartão de vacinação.