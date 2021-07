Fórmula 1 apresenta o novo carro para 2022: "Uma nova era chegou"

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Divulgação/F1)

As novidades na Fórmula 1 estão a todo o vapor. A organização divulgou nesta quinta-feira (15/7), o início de uma “nova era” na categoria. O mais novo carro para a temporada 2022 traz, principalmente, mudanças na aerodinâmica, que levarão ainda mais emoção ao torcedor, com um número maior de brigas por posições. A mudança na máquina chega num momento de mudanças no regulamento para o próximo ano.



A apresentação do novo carro foi divulgada por videoconferência, onde alguns detalhes puderam ser observados. A diminuição no tamanho da asa traseira, aumento no aro das rodas (de 13 para 18), volta das calotas, além do design robusto e futurista, são as principais novidades externas. Tudo isso, visando uma competitividade ainda maior nos asfaltos, com perseguições em curvas e aumento número de ultrapassagens.



A new era has arrived



Your first glimpse of the full size 2022 F1 car!#F1 #F12022 pic.twitter.com/e8RQaV5g7P — Formula 1 (@F1) July 15, 2021

Há mudanças no combustível usado pelas equipes. Atualmente, os carros são movidos a com 5,75% de bio-componentes. Para a próxima temporada, haverá aumento no uso de componentes naturais. Será usado o chamado “combustível E-10'', composto por etanol e 10% de componentes biológicos adicionados à sua mistura.

Heptacampeão mundial, o inglês Lewis Hamilton falou sobre o novo carro e a expectativa para a temporada seguinte. “2022 será um grande desafio, teremos que nos acostumar com um carro novo, a uma nova era de carros. Se isso nos permitir seguir os outros carros de perto, creio que será incrível para os fãs e para o esporte”, analisou.



Segundo a Fórmula 1, para chegar ao resultado final do novo carro, a equipe de Motorsports da organização realizou cerca de 7.500 simulações, o equivalente a cerca de 10 bilhões de fotos no Facebook.

A chamada “nova era” do Fórmula 1 estava programada para aterrissar em 2021, porém, a pandemia de covid-19 atrapalhou os planos da organização do campeonato.

Em meio às mudanças, a disputa de 2021 segue em ritmo quente. Os pilotos voltam às pistas neste fim de semana. Na sexta-feira (16/7), às 10h30, haverá o primeiro treino livre, enquanto às 14h acontecerá a classificação. No dia seguinte, a segunda atividade livre acontecerá às 8h, para que às 12h30, ocorra a corrida classificatória, que definirá o grid de largada neste domingo (18/7), às 11h.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima