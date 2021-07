Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de sexta-feira (16/7)

CB Correio Braziliense

Resultados do futebol na quinta-feira (15/7) e competições desta sexta-feira (16/7).



Resultados da quinta-feira (15/7)



Libertadores

Olimpia 0 x 0 Internacional



Copa Sul-Americana

Santos 1 x 0 Independiente

Nacional-URU 1 x 2 Peñarol

Deportivo Táchira 2 x 2 Rosario Central



Amistosos da Seleção Olímpica

Brasil 5 x 2 Emirados Árabes



Campeonato Brasileiro sub-17

Flamengo 0 x 1 Atlético-MG

Fluminense 2 x 0 São Paulo



Competições desta sexta-feira (16/7)



Campeonato Brasileiro Série B

19h - Confiança x Guarani

21h30 - Sampaio Corrêa x Coritiba



Campeonato Brasileiro Série C

20h - São José-RS x Oeste



Campeonato Brasileiro sub-17

15h - Athletico-PR x Cruzeiro

15h - Palmeiras x Vasco



Na TV

6h - Golfe: The Open - segunda rodada; ESPN

7h30 - Tênis: ATP 500 de Hamburgo - quartas de final; ESPN 2

9h45 - Ciclismo: Volta da França - Etapa 19 (Mourenx até Libourne); ESPN

10h30 - Fórmula 1: GP da Inglaterra - 1º treino livre; BandSports

12h - Mundial de Rali: Etapa da Estônia - Dia 2; Fox Sports

12h45 - Fórmula 2: GP da Inglaterra - treino classificatório; BandSports

13h - Amistoso internacional de futebol: Valencia x Villarreal; Fox Sports

14h - Fórmula 1: GP da Inglaterra - treino classificatório para a corrida sprint; BandSports

14h - Summer Xgames: Skateboard Park masculino; ESPN

16h - Summer Xgames: Skateboard Park feminino; ESPN

19h - Série B: Confiança x Guarani; SporTV e pay-per-view

19h - Summer Xgames: Skateboard Vert; ESPN

19h - Campeonato Argentino: Union Santa Fé x Boca Juniors; Fox Sports

20h - Beisebol: MLB - Boston Red Sox x New York Yankees; ESPN 2

21h - Summer Xgames: Skateboard Vert Best Trick; ESPN

21h30 - Série B: Sampaio Corrêa x Coritiba; SporTV e pay-per-view

22h - Bellator 262: Juliana Velasquez x Denise Kielholtz; Fox Sports

23h - Boxe: Bryan Flores x Otto Gamez; ESPN

00h30 - Summer Xgames: BMX Street; ESPN 2