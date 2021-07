Romário desabafa contra a CBF: "Entidade totalmente acéfala"

VP VICTOR PARRINI*

Um dos grandes personagens da história do futebol brasileiro, Romário se manifestou nesta quinta-feira (15/7), acerca dos escândalos recentes vividos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Entre eles, os de assédio sexual e moral, envolvendo Rogério Caboclo. Em trecho da postagem, o ex-jogador fez questão de enfatizar que a confederação “está sem presidente” e que se trata de “uma entidade acéfala”.

“Rogério Caboclo, Presidente da CBF, está afastado e poderá ficar até 90 dias. Isso mesmo, SERÃO 90 DIAS SEM PRESIDENTE”, comentou no trecho inicial.

Caboclo está afastado do comando da entidade desde 6 de junho, depois da acusação de assédio sexual e moral. Para o senador e ex-jogador da Seleção Brasileira, o afastamento de Rogério Caboclo não é o suficiente, pois a entidade “está sob as ordens do BANIDO E PROCURADO PELA INTERPOL, Del Nero”.

“Uma entidade totalmente ACÉFALA, onde os "donos" da casa, os vices, Feijó e Carlos Eugênio Lopes, que ganha mais de 200 mil por mês, foram indiciados pelo Ministério Público e pela CPI paralela”, ressaltou.

O baixinho fez duras críticas a toda cúpula da entidade que comanda o futebol nacional. “Eles só conseguem bater cabeça e cometer desmandos na gestão da entidade. ELES NADA SABEM SOBRE ADMINISTRAR, UM TOTAL ABSURDO”, desabafou.

“Essa palhaçada e falta de respeito não pode continuar. A entidade precisa de seriedade e essa bagunça não condiz. ISSO TEM QUE TER UM BASTA!”, concluiu.



