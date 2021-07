Fora do G4, Gama e Brasiliense lutam por recuperação na Série D

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press - 17/3/19)

A fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro chega a metade da disputa neste fim de semana. Representantes do Distrito Federal, Gama e Brasiliense não vêm fazendo boas partidas e, por ora, figuram fora das quatro primeiras posições que garantem a participação na segunda fase da competição. Neste sábado (17/7), às 15h30, no Mané Garrincha, o alviverde recebe o líder da chave, Goianésia. Enquanto no domingo (18/7), às 15h, o Jacaré visita o lanterna Jaraguá-GO.

Na sexta colocação, com apenas seis pontos somados dos 18 disputados, os próximos compromissos para o maior campeão do Distrito Federal serão verdadeiras decisões. Isso porque, há cinco rodadas o Periquito não sabe o que é vencer. Nos últimos duelos, foram três empates e duas rodadas, equivalente a um aproveitamento de 20%.

O técnico Marcelo Caranhato estará à beira do campo com as cores gamenses pela terceira vez e busca sua primeira vitória. Para o duelo contra o Goianésia, o treinador conta com novidades: o retorno do meia Carrilho, que cumpriu suspensão na rodada anterior, e a presença de Josué Nicholas, volante recém-contrato. Por outro lado, Caranhato ainda segue sem Elias e Elizeu, ambos no departamento médico.

Superar o Goianésia não será tarefa fácil. O azulão segue invicto no Brasileirão Série D, com três vitórias e três empates. A equipe treinada por Ariel Mamede tem o segundo melhor ataque do grupo, ao lado do Brasiliense (9), atrás apenas do 3º colocado, União Rondonópolis (10).

Provável escalação



Victor Hugo; Toninho, Vinicius, Wendel e Gabiga; Wallace, Carrilho, Germano e Felipe Menezes; Vitinho e Hugo Almeida. Técnico: Marcelo Caranhato

Adversário do Brasiliense tem desfalques por covid-19



Batendo à porta da 4ª colocação do Grupo A5, o Brasiliense enxerga o confronto contra o Jaraguá-GO como uma excelente oportunidade para reencontrar a trilha da vitória. Além do baixíssimo desempenho na Série D, com apenas um ponto somado, o Gavião da Serra registrou 10 casos de contaminação por covid-19 em sua delegação. Desse total, oito são jogadores, cujo os nomes não foram divulgados, e os outros dois são referentes a dirigentes do clube goiano. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Esportes Brasília e confirmada pelo Correio. Vale lembrar que, antes do início da competição, devido a problemas financeiros, a diretoria jaraguaense ameaçou abandonar a disputa.

O Jacaré não tem nada a ver com a situação dos goianos. Mas o time de Taguatinga, comandado por Vilson Tadei, está há três partidas sem vencer. O último triunfo foi em 19 de junho, por 3 x 1, diante do Nova Mutum, pela 3ª rodada da fase de grupos. E a fragilidade do Jaraguá interessa muito ao esquadrão amarelo, que possui um dos maiores investimentos da quarta divisão nacional.

Segundo melhor ataque do grupo, o Brasiliense possivelmente contará com o artilheiro Zé Love entre os titulares. É uma ótima oportunidade para o Jacaré e o centroavante, que encontrarão a pior defesa do grupo, com 11 gols sofridos. O sistema defensivo candango não deve encontrar grandes dificuldades durante a partida, pois o adversário possui o segundo pior ataque de toda a Série D (2), atrás apenas de do Rio Branco-PR, com um gol marcado.

Provável escalação



Sucuri; Diogo, Badhuga, Gustavo Henrique e Peu; Lídio, Sandy, Peninha e Maicon Assis; Luquinhas e Zé Love. Técnico: Vilson Tadei

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima