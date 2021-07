Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de sábado (17/7)

CB Correio Braziliense

(crédito: Nelson Almeida/AFP)

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para este sábado (17/7) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na sexta-feira (16/7).



Resultados da sexta-feira (16/7)



Campeonato Brasileiro Série B

Confiança 1 x 4 Guarani

Sampaio Corrêa 2 x 3 Coritiba



Campeonato Brasileiro Série C

São José-RS 1 x 0 Oeste



Campeonato Brasileiro sub-17

Athletico-PR 1 x 3 Cruzeiro

Palmeiras 2 x 2 Vasco



Competições deste sábado (17/7)



Campeonato Brasileiro

17h - São Paulo x Fortaleza

17h - Ceará x Athletico-PR

19h - Corinthians x Atlético-MG

21h - Fluminense x Grêmio



Campeonato Brasileiro Série B

11h - Brasil de Pelotas x Vitória

16h - Goiás x Londrina

16h30 - Cruzeiro x Avaí

18h30 - Ponte Preta x Remo

19h - Operário-PR x CSA

19h - Brusque x Botafogo



Campeonato Brasileiro Série C

11h - Mirassol x Criciúma

15h - Jacuipense x Botafogo-PB

17h - Santa Cruz x Tombense

17h - Figueirense x Botafogo-SP

19h - Paysandu x Altos



Campeonato Brasileiro Série D

15h - Guarany de Sobral x Juventude Samas

15h - América-RN x Sousa

15h - Campinense x ABC

15h - Madureira x Santo André

15h30 - Moto Club x Palmas

15h30 - Gama x Goianésia

16h - Ypiranga-PA x Galvez

16h - Caucaia x Treze

16h - Juazeirense x Murici

16h - Aparecidense x União Rondonópolis

16h - Cianorte x São Bento

16h - Tocantinópolis x Imperatriz

17h - Fast x Castanhal

17h- São Raimundo-RR x Penarol-AM

17h - Boa Esporte x Ferroviária

17h - Inter de Limeira x Bangu

19h - Portuguesa x Boavista

19h - Esportivo x Joinville



Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

15h - Atlético-MG x América-MG



Na TV



8h - Fórmula 1: GP da Inglaterra - segundo treino livre; BandSports

8h30 - Tênis: ATP 500 de Hamburgo - semifinais; ESPN 2

10h - WRC Mundial de Rali: Etapa da Estônia - dia 3; Fox Sports

10h15 - Ciclismo: Volta da França - etapa 20 (Libourne até Saint-Émilion); ESPN

10h45 - Fórmula 2: Corrida 2; BandSports

11h - Amistoso internacional de futebol: Bayern de Munique x Colônia; ESPN 2

11h - Série B: Brasil de Pelotas x Vitória; SporTV e pay-per-view

12h30 - Golfe: The Open - Terceira rodada; ESPN 2

12h30 - Fórmula 1: GP da Inglaterra - Corrida sprint; Band e BandSports

13h20 - Copa Porsche: etapa de Interlagos; Band

14h - Amistoso internacional de futebol: Sevilla x Coventry City; Fox Sports

15h - Copa Truck: etapa de Cascavel - Band

15h45 - Supercopa da Bélgica: Club Brugge x Genk; ESPN

16h - Série B: Goiás x Londrina; SporTV e pay-per-view

16h - Nascar Xfinity Series: New Hampshire; Fox Sports

16h - Amistoso Internacional de futebol: Lyon x Wolfsburg; ESPN Brasil

16h30 - Série B: Cruzeiro x Avaí; pay-per-view

17h - Brasileirão: São Paulo x Fortaleza; pay-per-view

17h - Brasileirão: Ceará x Athletico-PR; TNT

17h - Campeonato Brasileiro Série C: Santa Cruz x Tombense - Band e DAZN

18h - MLS: Atlanta United FC x New England Revolution; ESPN 2|

18h30 - Série B: Ponte Preta x Remo; SporTV e pay-per-view

19h - Brasileirão: Corinthians x Atlético-MG; pay-per-view

19h - Série B: Brusque x Botafogo; pay-per-view

19h - Summer Xgames: Skateboard Street Feminino; ESPN

20h - UFC Fight Night: primeiras lutas; SporTV 3

21h - Brasileirão: Fluminense x Grêmio - SporTV (menos RJ) e pay-per-view

22h - NBA: Milwaukee Bucks x Phoenix Suns - Jogo 5 da final; Band e ESPN

22h - Boxe: Jermell Charlo x Brian Castaño; Fox Sports

23h55 - Summer Xgames: Skateboard Street Masculino; ESPN 2

01h30 - Summer Xgames: Skateboard Best Trick; ESPN 2