O goleiro brasileiro Brenno, do Grêmio, testou positivo para o coronavírus e permanece na Sérvia. O camisa 12 da seleção olímpica não embarcou para a disputa dos Jogos de Tóquio com os demais atletas da seleção masculina de futebol. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o atleta vai fazer uma contraprova, pois já contraiu a doença no mês de junho.