Começa a venda de ingressos

O Flamengo iniciou a venda de ingressos para a partida de quarta-feira (21) contra o Defensa y Justicia, pelas oitavas de final da Libertadores, na tarde de ontem. Torcedores devem apresentar caderneta de vacinação ou teste RT-PCR de covid-19 negativo (não reagente) para ter acesso ao estádio Mané Garrincha. A compra é somente on-line no site www.flamengo.com.br.

O acesso do público está limitado a 25% do total da capacidade da arena candanga. O valor dos ingressos variam de R$ 140 a R$ 500 e os sócios-torcedores contam com prioridade de acordo com o plano contratado, além de 50% de desconto no valor da inteira. Devido às melhores práticas sanitárias, gestantes e menores de 18 anos não podem ir ao jogo nem acessar o estádio. Além disso, o uso de máscara de proteção facial, cobrindo a boca e o nariz, é obrigatório durante toda a realização da partida.

De acordo com o time brasileiro, após receber o voucher com a confirmação da compra, o torcedor deve, obrigatoriamente, retirar o ingresso físico em um dos pontos de troca, com os seguintes documentos (original e cópia): voucher gerado no momento da compra, identidade, cartão de crédito utilizado na compra, e caderneta de vacinação que comprove duas doses ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante da vacina.

Em campo, após o 1 x 0 no placar desta semana, o Flamengo volta a duelar com o Defensa y Justicia jogando por qualquer vitória ou empate. Caso o Defensa devolva o 1 x 0, a definição vai para os pênaltis.

De acordo com a Conmebol, o confronto vai ter a arbitragem do chileno Roberto Tobar, com auxílio do compatriota Cristián Garay no vídeo.

Após estreia no primeiro duelo frente os argentinos, o técnico Renato Gaúcho demonstrou preocupação com a equipe para os próximos jogos. "Provavelmente vai ser isso, uma equipe bastante desfalcada. O entrosamento não é o mesmo, a equipe principal já tem entrosamento necessário, que é muito bom, mas havia dificuldades", disse.

Gaúcho destacou que prevaleceu a vontade. "O Flamengo não esteve tão bem, mas o mais importante foi a vitória. Temos mais 90 minutos para jogar no Brasil e carimbar a passagem para a próxima fase", finalizou.

Programe-se

Oitavas de final

Flamengo x Defensa y Justicia

Quando: 21/7, quarta-feira

Requisitos para compra de ingresso

» Vacinação concluída (dose única ou dupla) há 15 dias ou teste PCR negativo (com 48 horas de antecedência ao jogo);

» Proibida a entrada de menores de 18 anos e gestantes;

» Distância mínima entre os grupos de, no máximo, seis pessoas;

» Ocupação de 25% da capacidade do Estádio Nacional Mané Garrincha;

» Proibição do comércio de bebidas e alimentos;

» Venda de ingresso exclusivamente on-line. Acesso via QR Code.



Diego volta ao contra o Bahia

Antes da Libertadores no DF, o Flamengo enfrenta o Bahia, às 18h15 de hoje, em Salvador. Os rubro-negros buscam a vitória para encostarem nos líderes do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho não sinalizou que vai poupar os titulares para o confronto em Pituaçu. Para melhorar, o comandante terá um reforço para a partida. O meia Diego se recuperou de lesão e trabalhou normalmente com o elenco nos últimos dias. Com isso, o experiente jogador tem presença garantida entre os titulares. Assim, João Gomes volta a ser opção no banco de reservas. No restante, a escalação é a mesma que venceu o Defensa Y Justicia-ARG, no meio de semana. Rodrigo Caio e Bruno Henrique são esperados contra os argentinos.