São Paulo perde para o Fortaleza no Morumbi

CB Correio Braziliense

O São Paulo segue com dificuldades para embalar no Campeonato Brasileiro. Ontem, pela 12ª rodada do torneio, o Tricolor teve uma atuação apagada e perdeu por 1 x 0 para o Fortaleza, em casa.

Com o resultado, o Leão encerrou o tabu de nunca ter vencido os rivais no Morumbi e, de quebra, pulou para a vice-liderança da competição, com 24 pontos, um a menos que o líder Palmeiras. Já os paulistas desperdiçaram a oportunidade de subir na tabela de classificação e estacionaram na 14ª colocação, com 11 pontos.

A partida, infelizmente, também ficou marcada por um grande susto. Aos 32 minutos do segundo tempo, o massagista Marcelinho, do São Paulo, passou mal à beira do gramado e foi socorrido às pressas. O profissional saiu do estádio de ambulância e foi direto para um hospital para investigar a causa.

Já na Neo Química Arena, o Corinthians perdeu sua segunda partida consecutiva no Campeonato Brasileiro na noite deste sábado. O time comandado por Sylvinho chegou a sair na frente, mas o Atlético-MG virou e, com uma vitória por 2 x 1, colocou pressão no líder Palmeiras.

12ª rodada

Ontem

17h São Paulo 0 x 1 Fortaleza

17h Ceará 1 x 0 Athletico-PR

19h Corinthians 1 x 2 Atlético-MG

21h Fluminense x Grêmio*

*Não havia terminado até o fechamento desta edição

Hoje

11h Chapecoense x Cuiabá

16h Atlético-GO x Palmeiras

18h15 Bahia x Flamengo

20h30 Internacional x Juventude

20h30 Bragantino x Santos

Amanhã

20h América-MG x Sport