Ceará marca no finzinho

Ceará e Athletico-PR duelaram neste sábado pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Castelão, o Vozão marcou no último lance da partida com Wendson e venceu por 1 x 0. Com o resultado, o Ceará sobe para a sexta posição, com 18 pontos. Já o Furacão se mantém na quinta colocação, com 20. No primeiro tempo, o jogo seguia sem boas chances de gols para os dois lados, com as duas equipes marcando com duas linhas de quatro. Aos 53 minutos do segundo tempo, no último lance da partida, após cobrança de escanteio, Wendson mandou para as redes, dando os três pontos para o Vozão.