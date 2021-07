Curtas esportes

CB Correio Braziliense

» Verdão desfalcado

O Palmeiras enfrenta o Atlético-GO, às 16h de hoje, no estádio Antônio Accioly, em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileiro. Luan, Rony e Luiz Adriano não participam do duelo desta tarde.

» Inter muda

O Internacional volta ao Campeonato Brasileiro, às 20h30 de hoje, quando recebe o Juventude. Para o duelo com o rival gaúcho, a equipe vai ter mudanças. O técnico Diego Aguirre preferiu, porém, não revelar nomes e nem posições.

» Placar zerado

Gama e Goianésia mediram forças ontem. Apesar de um bom jogo, as equipes não saíram do zero pela sétima rodada do grupo A5 da Série D do Brasileirão. O Brasiliense joga contra o Jaraguá, a partir das 15h.

» Calvário azul

O Avaí venceu o Cruzeiro ontem, no Mineirão, por 3 x 0, válido pela 12ª rodada do Brasileiro da Série B. O Leão conseguiu ser efetivo e aproveitou as falhas da Raposa para vencer com gols de Marcos Serrato e Renato (duas vezes).

» Morato vem aí

O Vasco se preparou para o duelo de hoje, contra o Náutico, em São Januário, às 16h. O técnico Marcelo Cabo deve manter a escalação. No entanto, o atacante Morato, recuperado de lesão, vai a campo.

» Bota tropeça

Na noite de ontem, o Brusque derrotou, de virada, o Alvinegro Carioca por 2 x 1. Os visitantes abriram o placar com Diego Gonçalves, mas na etapa final, Thiago Alagoano e Edu garantiram a vitória do time catarinense.