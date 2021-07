Curtas esportes

CB Correio Braziliense

» Coração partido

O surfista bicampeão do mundo Gabriel Medina embarcou ontem para Tóquio, onde vai lutar pelo ouro nos Jogos Olímpicos. O atleta disse que não vai estar 100% por não estar com a esposa Yasmin Brunet ao lado.

» Covid na Vila

Dois atletas ainda mantidos em sigilo testaram positivo para covid-19 pela primeira vez na Vila Olímpica, disseram autoridades, em meio a crescentes preocupações sanitárias a poucos dias da abertura dos Jogos Olímpicos.

» A todo vapor

A Seleção Brasileira feminina de futebol estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio na próxima quarta-feira contra a China. Ontem, no Sendai Stadium, em Sendai, a equipe fez a primeira atividade em solo japonês com foco específico no duelo.

» Medalha dourada

A Seleção masculina de vôlei enfrentou um ano sem competições e viu a recuperação do técnico Renan Dal Zotto. Nos Jogos de Tóquio, a seleção busca um lugar no pódio. “Sonhamos com uma medalha de ouro”, afirmou Renan.

» Os mais temidos

Os EUA se apresentam nos Jogos de Tóquio com uma poderosa delegação de cerca de 600 atletas. Desde Atlanta-1996, os EUA apenas não dominaram o quadro de medalhas em Pequim-2008, quado a anfitriã China os ultrapassou.

» Socialização

A Vila Olímpica recebeu os atletas do skate. No local, a experiência e interação entre diferentes modalidades é um ponto forte. A campeã mundial de skate street Pâmela Rosa não perdeu tempo e já se entrosou com os ginastas brasileiros.