Palmeiras se isola na ponta

Com o atacante Dudu escalado como titular, o Palmeiras retomou a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, ontem. No Estádio Antônio Accioly, pela 12ª rodada, o embalado time comandado por Abel Ferreira ganhou do Atlético-GO por 3 x 0.

Com 28 pontos, três a mais que o concorrente Atlético-MG, o Palmeiras permanece instalado no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético-GO segue com os mesmos 15 pontos ganhos e figura na 11ª colocação do torneio nacional.

Às 19h15 desta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras entra em campo para enfrentar a Universidad Católica, no Allianz Parque. Já o Atlético-GO pega o Santos às 18h15 de domingo, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Gols

O Palmeiras conseguiu sair na frente aos 13 minutos do segundo tempo. Willian acabou marcando contra. Aos 45 minutos, Breno Lopes e cruzou para Gustavo Scarpa marcar de cabeça. Aos 50, Deyverson avançou em velocidade e tocou para Breno Lopes anotar o terceiro.