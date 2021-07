Cresspom sobe para a elite

CB Correio Braziliense

O Cresspom foi à Cidade Vozão, em Itaitinga (CE) e deixou o Nordeste com o melhor resultado possível. O time candango volta ao Distrito Federal com o acesso garantido à Série A1 do Brasileiro Feminino do próximo ano.

Os dois gols foram marcados por Isabela no primeiro tempo de jogo. A equipe brasiliense segue para as semifinais da competição.

Com pouco tempo de jogo, o primeiro gol saiu. Aos dois minutos de jogo, a camisa 7 do Cresspom, Isabela, ao perceber que a goleira Ellen estava adiantada, finalizou do meio de campo e mandou a bola para o fundo das redes. Com a desvantagem no placar, o Vovô lançou-se ao ataque, mas tinha problemas em executar passes para dentro da grande área e em finalizar.

A defesa do time comandado por Jorge Victor se posicionava bem em campo, entretanto. Observando isso, com poucas chances de adentrar na área, as Tigresas passaram a dar chutes de longa distância e foi de um chute de longe que saiu o segundo gol da equipe. Aos 27 minutos, após jogada do meio de campo pela lateral, Isabela recebeu no meio do campo e ampliou o placar.

As semifinais são contra o Atlético-MG em dias e horários ainda a serem definidos pela Confederação Brasileira de Futebol. A outra semifinal — e também garantida na primeira divisão — será entre Esmac e Red Bull Bragantino.