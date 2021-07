Vasco arranca empate

CB Correio Braziliense

Dominado no primeiro tempo, o Vasco reagiu na etapa final e foi buscar o empate com o Náutico: 1 x 1, ontem, em São Januário, pela 12ª rodada da Série B. Morato, aos 46 minutos da etapa final, salvou o clube carioca.

O Vasco vinha de quatro vitórias seguidas em São Januário e precisava derrubar o líder para chegar ao G-4 pela primeira vez nesta Série B. Evitou a derrota, mas continua fora do bloco que sobe para a elite.

Com o empate, o Vasco agora tem 18 pontos e está na sétima colocação. O Náutico lidera a Série B com 26 pontos. Na próxima rodada, o Vasco visita o CSA, nesta quarta-feira, às 21h30, enquanto o Náutico, no mesmo dia e horário, recebe o Brasil de Pelotas.