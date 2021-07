Brasiliense volta a vencer

CB Correio Braziliense

Em Jaraguá (GO), o Brasiliense levou a melhor sobre o time da casa ao vencê-lo por 4 x 0, na tarde de ontem, pela sétima rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro 2021. Após um jejum de vitórias, o Jacaré contou com gols de Tobinha (2), Zotti e Zé Love para abocanhar mais três pontos.

Com os resultados de ontem, o Brasiliense voltou ao G4 e ficou próximos dos três primeiros colocados. Já o Jaraguá, que teve vários desfalques por causa da covid-19, segue na lanterna do grupo, sofrendo sua pior derrota na competição, mesmo com boa atuação do goleiro Martinho. No sábado (24) os times voltam a se enfrentar às 15h, no Estádio Serejão, em Taguatinga.