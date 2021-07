Flamengo já está em Brasília e treina nesta segunda-feira, à tarde

MP Marcos Paulo Lima

Flamengo desembarcou na capital embalado pela goleada por 5 x 0 sobre o Bahia: Gabigol fez três - (crédito: Alexandre Vidal / Flamengo)

Embalado por duas vitórias seguidas sob o comando de Renato Gaúcho, o Flamengo já está em Brasília para a partida de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Defensa y Justicia nesta quarta-feira (21/7), às 21h30, no Mané Garrincha. Como venceu na ida, em Florencia Varela, por 1 x 0, o time rubro-negro terá vantagem do empate em Brasília para avançar às quartas de final contra o vencedor do duelo entre Internacional e Olimpia do Paraguai.

O elenco desembarcou na capital do país às 3h, vindo de Salvador, e está hospedado no B Hotel, localizado no Setor Hoteleiro Norte, a pouco mais de 1km do Mané Garrincha, palco da partida de quarta-feira pela competição continental. No período da tarde, o time fará o primeiro treino para o duelo contra o Defensa y Justicia, no centro de treinamento do Brasiliense, no Setor de Clubes Sul.

A partida do Flamengo nesta quarta-feira será a primeira da Libertadores com público. O Governo do Distrito Federal autorizou por decreto a comercialização de ingressos para 25% da capacidade do Mané Garrincha. A venda dos bilhetes começou no último sábado. Até então, a única partida com plateia na Libertadores havia sido a decisão entre Palmeiras e Santos, em janeiro, no Maracanã, mas a partida não tinha mandante. A Conmebol era a organizadora.

A operação da partida desta quarta-feira é toda do Flamengo. Só terão acesso ao estádio torcedores vacinados com dose dupla ou única, caso específico dos imunizados com a Janssen; e aqueles que apresentarem teste negativo de PCR realizado 48 horas antes da partida.

A exibição desta quarta-feira será a terceiro do Flamengo neste ano no Distrito Federal. Em janeiro, o time recebeu o Palmeiras com portões fechados pelo Campeonato Brasileiro do ano passado e venceu por 2 x 0. Em abril, ganhou o título da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras na decisão por pênaltis após empate por 2 x 2 no tempo normal.