Queda de Marcelo Cabo do Vasco é 3ª troca de técnicos no Rio em 10 dias

Marcelo Cabo somou 13 vitórias, 10 empates e seis derrotas no comando do Vasco - (crédito: Rafael Ribeiro/Vasco)

A diretoria do Vasco comunicou na tarde desta segunda-feira (19/7) o desligamento do técnico Marcelo Cabo. O treinador não resistiu ao desempenho ruim, em casa, que resultou no empate contra o Náutico em 1 x 1. O duelo válido pela 12ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro ocorreu no domingo (18/7).

O time cruzmaltino se junta ao Botafogo, que também disputa a Série B, entre os clubes do Rio de Janeiro que estão sem técnico. Na semana passada, o Alvinegro anunciou a demissão de Marcelo Chamusca. Mas a troca de cadeiras não parou por aí. Na madrugada de 10 de julho, o Flamengo demitiu Rogério Ceni e, em seguida, contratou Renato Portaluppi. Foram três mudanças de comando em times cariocas em menos de 10 dias.

Trajetória de Marcelo Cabo no Vasco

Marcelo Cabo chegou no Vasco em março e dirigiu a equipe carioca em 29 jogos. Sob o seu comando, o Gigante da Colina emplacou 13 vitórias, 10 empates e seis derrotas (56,3% de aproveitamento). Cabo deixa o cargo com o clube na oitava posição da Série B, com 18 pontos, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil.

O auxiliar Gabriel Cabo e o preparador físico Tiago Melsert também foram desligados do clube. Fábio Cortez e Daniel Félix serão os responsáveis pelo comando dos próximos treinos.

Limite de trocas de técnicos

Como o Vasco começou a temporada com Marcelo Cabo inscrito, agora, o clube poderá fazer apenas mais uma troca de técnico. Caso tenha uma segunda demissão, o próximo treinador deverá estar há pelo menos seis meses dirigindo a equipe. A regra foi estabelecida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em março e também é válida para os times da série B do Brasileirão.

Veja a nota de demissão de Marcelo Cabo na íntegra



O Club de Regatas Vasco da Gama informa o desligamento do treinador da equipe de futebol profissional, Marcelo Cabo. O técnico foi comunicado de sua dispensa na tarde desta segunda-feira (19/07) e deixa prontamente o comando da equipe cruzmaltina.

Deixam também o Clube o auxiliar Gabriel Cabo e o preparador físico Tiago Melsert. Os próximos treinamentos serão comandados por Fábio Cortez e Daniel Félix, ambos da comissão permanente.

O Vasco da Gama agradece Marcelo Cabo por toda sua dedicação ao longo dos meses que permaneceu à frente da equipe de futebol profissional do Vasco. Foram momentos de dedicação integral para o sucesso do projeto, junto à sua equipe e o departamento de futebol. Marcelo contribuiu positivamente para a montagem do elenco para esta temporada, trabalhou em alinhamento com o departamento de futebol de base, contribuindo para o desenvolvimento de jovens atletas cruzmaltinos, e foi figura importante para a manutenção do excelente ambiente de convívio no Centro de Treinamento do Vasco, na Cidade de Deus.

Em uma temporada onde o Clube necessita especialmente de resultados, o Vasco lamenta que estes não tenham sido exatamente os almejados, sendo o único motivo para a mudança.

O Vasco da Gama deseja sinceramente todo sucesso ao treinador e seus assistentes na sequência de suas trajetórias.