Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de terça-feira (20/7)

CB Correio Braziliense

(crédito: Miguel Schincariol/SPFC)

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta terça-feira (20/7) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na segunda-feira (19/7).



Resultados da segunda-feira (19/7)



Campeonato Brasileiro

América-MG 0 x 1 Sport



Campeonato Brasileiro Série C

Paraná 0 x 2 Novorizontino



Campeonato Brasileiro Série D

Águia Negra 1 x 1 Uberlândia



Campeonato Brasileiro sub-20

Flamengo 1 x 0 Botafogo



Competições desta terça-feira (20/7)



Libertadores

19h15 - Atlético-MG x Boca Juniors

21h30 - Racing x São Paulo



Copa Sul-Americana

19h15 - Grêmio x LDU

21h30 - Athletico-PR x América de Cali



Campeonato Brasileiro Série B

19h - Botafogo x Goiás

19h - Remo x Cruzeiro

19h - Londrina x Confiança

19h - Guarani x Sampaio Corrêa

21h30 - Vitória x Ponte Preta



Campeonato Brasileiro sub-20

16h - Athletico-PR x Palmeiras



Na TV



16h - Futebol - Brasileiro Sub-20: Athletico-PR x Palmeiras-SP; SporTV

19h - Futebol - Série B do Brasileiro: Londrina-PR x Confiança-SE; SporTV

19h - Futebol - Série B do Brasileiro: Botafogo-RJ x Goiás-GO; Pay-per-view

19h - Futebol - Série B do Brasileiro: Remo-PA x Cruzeiro-MG; Pay-per-view

19h - Futebol - Série B do Brasileiro: Guarani-SP x Sampaio Corrêa-MA; Pay-per-view

19h15 - Futebol - Libertadores: Atlético Mineiro-BRA x Boca Juniors-ARG; FOX Sports

19h15 - Futebol - Copa Sul-Americana: Grêmio-BRA x LDU-EQU; Conmebol TV

20h15 - Beisebol - MLB: St.Louis Cardinals x Chicago Cubs; ESPN

21h30 - Futebol - Libertadores: Racing-ARG x São Paulo-BRA; SBT e FOX Sports

21h30 - Futebol - Copa Sul-Americana: Athletico Paranaense-BRA x América de Cali-COL; Conmebol TV

21h30 - Futebol - Série B do Brasileiro: Vitória-BA x Ponte Preta-SP; SporTV

22h - Basquete - NBA: Milwaukee Bucks x Phoenix Suns; Band e ESPN



QUARTA-FEIRA



4h30 - Olimpíada Tóquio-2020 - futebol feminino: Grã-Bretanha x Chile; SporTV 3

5h - Olimpíada Tóquio-2020 - futebol feminino: China x Brasil; Globo, SporTV e BandSports

5h30 - Olimpíada Tóquio-2020 - futebol feminino: Suécia x Estados Unidos; SporTV 2