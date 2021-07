Com Fla em Brasília, torcida prepara volta

VP VICTOR PARRINI*

O Flamengo já está em Brasília para realizar o primeiro jogo com público na Libertadores. Após aterrissar na capital na madrugada de ontem, o rubro-negro realizou o primeiro treino à tarde, no CT do Brasiliense, visando à partida de volta das oitavas contra o Defensa y Justicia, amanhã, às 21h30, no Mané Garrincha. Enquanto o time se prepara, a torcida corre para cumprir protocolos e voltar às arquibancadas.

As exigências são a comprovação do ciclo completo de vacinação — aplicação da segunda dose ou da única, no caso da Janssen, até 6 de julho —, ou o teste RT-PCR negativo. Os rubro-negros se movimentaram para estar com tudo em dia. Entre hoje e amanhã, os torcedores devem trocar o voucher de compra pelo ingresso. O Mané Garrincha funciona como ponto de retirada das 9h às 19h.

Morador do Jardim Botânico, o programador Alan Oliveira cumpriu os itens. “Não aguentava mais ver jogo pela TV. Mas tenho minhas dúvidas se as arenas estão preparadas para o retorno”, comentou. Saindo do Rio de Janeiro, a youtuber Paula Alvarenga enfrentou uma saga mais árdua. “Quase todos os cariocas estão viajando sem saber o resultado do exame”, ressaltou.

Apesar da felicidade do reencontro com o Fla, a circulação do vírus preocupa Alan. “Tenho receio, ainda mais pelo o que aconteceu na Copa América, quando muita gente falsificou teste. Isso dificulta a segurança”, analisou o torcedor rubro-negro.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz