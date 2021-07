Ronaldinho Gaúcho dá show em jogo de lendas de Barcelona e Real Madrid

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Divulgação/Barcelona)

Ronaldinho Gaúcho está aposentado do futebol desde 2016, quando pendurou as chuteiras após passagem apagada pelo Fluminense. Porém, nesta terça-feira (20/7), os fãs mais nostálgicos do Bruxo tiveram a oportunidade de matar a saudade de um dos momentos mais gloriosos da trajetória do jogador brasileiro: a passagem pelo Barcelona. Em Tel Aviv, Israel, o jogador voltou a vestir a camisa do time catalão em amistoso de lendas contra o Real Madrid.

Diante de mais de 30 mil pessoas, Ronaldinho foi ovacionado a cada toque na bola e retribuiu com um show de jogadas de efeito em uma partida de dois tempos de 40 minutos. Com o repertório de lances afiado, o camisa dez deu belos dribles, acertou uma bola na trave e marcou o primeiro gol do Barcelona no amistoso festivo ao converter penalidade sofrida pelo ex-atacante argentino Saviola. O Bruxo, porém, não impediu a vitória do time merengue, por 3 x 2.

Veja lances protagonizados pelo Bruxo

Mais festejado entre as lendas, o brasileiro recebeu diversas homenagens dos torcedores, que exibiram faixas e cartazes com a imagem de Ronaldinho. O Bruxo atuou durante praticamente todo o amistoso e foi substituído sob aplausos quando a partida se encaminhava para o final. A partida foi a primeira das lendas dos dois times desde a paralisação do futebol por conta da pandemia, em março do ano passado

O encontro de ídolos dos gigantes espanhóis reuniu diversos outros ex-craques. O brasileiro Rivaldo também usou a 10 em campo e foi o capitão do Barcelona. Campeão da Champions League de 2006, o luso-brasileiro Deco também representou a equipe catalã, que também foi reforçada pelo ex-meia espanhol Mendieta e o ex-meia holandês Ronald de Boer.

Pelo Real Madrid, o destaque brasileiro foi o lateral Roberto Carlos. Em campo, o jogador fez bom uso de uma de suas melhores características: o chute potente de longa distância. Astros como o português Figo, os espanhóis Pedro Munitis, Rubén de la Red e Alfonso Pérez também marcaram presença no amistoso festivo vestindo a camisa merengue.