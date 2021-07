Flamengo finaliza preparação para o duelo diante do Defensa y Justicia

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

Empolgado pela goleada por 5 x 0 diante do Bahia, além da vantagem de jogar pelo empate diante do Defensa y Justicia nesta quarta-feira (21/7), às 21h30, no Estádio Mané Garrincha, o Flamengo realizou o último treinamento antes da decisão pelas oitavas de final da Libertadores. Recuperados de problemas físicos, o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Bruno Henrique trabalharam com bola e estão à disposição do técnico Renato Gaúcho. Durante as atividades, o comandante rubro-negro esboçou aquele que pode ser o time titular contra o adversário argentino. Do lado de fora, cerca de 60 torcedores se aglomeram na expectativa de poder se aproximar da delegação flamenguista.

Sob um dia ensolarado na capital federal, a atividade comandada por Renato Gaúcho começou pouco depois das 16h10. O técnico não poupou ninguém, todos foram a campo e realizaram trabalhos com e sem a bola. Um dos principais nomes do time, Bruno Henrique mostrou intensidade, deixando o torcedor na expectativa para o seu retorno à equipe titular. No setor defensivo, com a possível volta de Rodrigo Caio, fica a dúvida de quem será substituído: Léo Pereira ou Gustavo Henrique.

À exceção de Thiago Maia e Piris da Mota, que nem sequer viajaram a Brasília devido a lesões, o treinador Renato Gaúcho terá força máxima para pensar nos 11 iniciais do Flamengo no Estádio Mané Garrincha.

Provável escalação

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Léo Pereira) e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol.



Renato posa para foto com camisa do Brasiliense

Nos minutos finais do treinamento, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, se dirigiu ao lado de fora das dependências do CT e atendeu ao grupo de torcedores que aguardavam na expectativa de conseguir contato com o elenco. O cartola tirou algumas fotos com os fãs e retornou para as instalações do Jacaré. Já o comandante Renato Gaúcho, reservou parte de seu tempo para posar para fotografia segurando uma camisa do Brasiliense ao lado da dirigente do clube, Luiza Estevão.

Ao lado de Luiza Estevão, Renato Gaúcho posa com camisa do Brasiliense (foto: Reprodução/Brasiliense)

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima