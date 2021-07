Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de quarta-feira (21/7)

CB Correio Braziliense

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta quarta-feira (21/7) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na terça-feira (21/7).



Resultados da terça-feira (20/7)



Libertadores

Atlético-MG 0 (3) x (1) 0 Boca Juniors

Racing 1 x 3 São Paulo



Copa Sul-Americana

Grêmio 1 x 2 LDU

Athletico-PR 4 x 1 América de Cali



Campeonato Brasileiro Série B

Botafogo 0 x 2 Goiás

Remo 1 x 0 Cruzeiro

Londrina 0 x 0 Confiança

Guarani 0 x 0 Sampaio Corrêa

Vitória 1 x 0 Ponte Preta



Campeonato Brasileiro sub-20

Athletico-PR 2 x 0 Palmeiras



Competições desta quarta-feira (21/7)



Campeonato Brasileiro

19h - Cuiabá x Atlético-GO



Libertadores

19h15 - Palmeiras x Universidad Católica

19h15 - Barcelona de Guayaquil x Vélez Sarsfield

21h30 - Flamengo x Defensa y Justicia

21h30 - Argentinos Juniors x River Plate



Copa Sul-Americana

19h15 - Arsenal de Sarandí x Sporting Cristal

21h30 - Bragantino x Independiente del Valle

21h30 - Libertad x Junior Barranquilla



Campeonato Brasileiro Série B

16h - Vila Nova x Brusque

21h30 - CSA x Vasco

21h30 - Náutico x Brasil de Pelotas



Brasil nas Olimpíadas



Futebol Feminino

5h - China x Brasil



Na TV



4h30 - Olimpíada Tóquio-2020 - futebol feminino: Grã-Bretanha x Chile; SporTV

5h - Olimpíada Tóquio-2020 - futebol feminino: China x Brasil; Globo, SporTV e BandSports

5h30 - Olimpíada Tóquio-2020 - futebol feminino: Suécia x Estados Unidos; SporTV 2

7h30 - Olimpíada Tóquio-2020 - futebol feminino: Japão x Canadá; SporTV

7h30 - Olimpíada Tóquio-2020 - futebol feminino: Zâmbia x Holanda; SporTV 2

8h30 - Olimpíada Tóquio-2020 - futebol feminino: Austrália x Nova Zelândia; SporTV 3

16h - Futebol - Série B: Vila Nova-GO x Brusque-SC; SporTV

19h - Futebol - Brasileirão: Cuiabá-MT x Atlético Goianiense-GO; SporTV

19h15 - Futebol - Libertadores: Palmeiras-BRA x Universidad Católica-CHI; Conmebol TV

19h15 - Futebol - Libertadores: Barcelona-EQU x Vélez Sarsfield-ARG; FOX Sports

21h15 - Beisebol - MLB: St.Louis Cardinals x Chicago Cubs; ESPN

21h30 - Futebol - Libertadores: Flamengo-ARG x Defensa y Justicia-ARG; FOX Sports

21h30 - Futebol - Copa Sul-Americana: Red Bull Bragantino-BRA x Independiente Del Valle-EQU; Conmebol TV

21h30 - Futebol - Série B: Náutico-PE x Brasil-RS; SporTV

21h30 - Futebol - Série B: CSA-AL x Vasco-RJ; Pay-per-view



QUINTA-FEIRA

4h30 - Olimpíada Tóquio-2020 - futebol masculino: Egito x Espanha; SporTV 2

5h - Olimpíada Tóquio-2020 - futebol masculino: México x França; SporTV

5h30 - Olimpíada Tóquio-2020 - futebol masculino: Costa do Marfim x Arábia Saudita; SporTV 3