DQ DANILO QUEIROZ mARCOS PAULO LIMA

Nos primeiros dias no Flamengo, uma brincadeira entre Renato Gaúcho e Gabi marcou o início da relação no rubro-negro. Ao ver o camisa nove marcar três vezes diante do Bahia, o treinador revelou ter sido questionado pelo atacante sobre o badalado DVD com os melhores momentos da carreira como atleta e foi categórico ao dizer que ele não estaria preparado para ver os feitos. “Iria se atrapalhar em campo”, ironizou.

Porém, quando o assunto são as atuações no Mané Garrincha, em Brasília, o jogador de 24 anos tem muito a ensinar ao comandante. Às 21h30, diante do Defensa y Justicia, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, ele pode dar um “F5” na série de grandes atuações na capital.

Por aqui, o atacante jamais perdeu e tem uma relação de intimidade com as redes. Hoje, Gabigol fará a décima atuação no principal palco esportivo do Distrito Federal em oito anos de carreira. No período, marcou sete vezes: seis pelo Fla e uma pela Seleção.

O Mané Garrincha é, inclusive, o endereço em que o atacante deu os primeiros passos como profissional. Em 2013, quando a nova versão da arena era inaugurada no jogo entre o rubro-negro e o Santos, o então garoto de 16 anos substituiu Neymar na partida que marcou a despedida do atacante rumo à Europa. À época, havia fechado com o Barcelona.

Os poucos minutos em campo foram apenas os primeiros de uma relação íntima. A gravação do primeiro gol em Brasília demorou um pouco para sair. O personagem só concretizou quando vestiu o figurino rubro-negro. Após passar em branco em duas atuações pela Seleção na fase de grupos dos Jogos Olímpicos Rio-2016 — empates por 0 x 0 com África do Sul e Iraque —, Gabi veio a Brasília em 2019, desandou a fazer gols e iniciou produção do DVD made in Brasília. Diante do CSA, marcou uma vez. Fez dois contra o Vasco e outro no Avaí.

Em 2020, o Mané Garrincha também ficou gravado na memória do atacante em forma de conquistas. Diante do Athletico-PR, fez um gol e ajudou a construir a vitória, por 3 x 0, que garantiu o título da Supercopa do Brasil.

Na atual temporada, pelo mesma competição, voltou a ser decisivo no Mané Garrincha. Marcou uma vez contra o Palmeiras e converteu uma penalidade na disputa decisiva para levantar o bi do torneio entre os campeões da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Na estreia na Copa América deste ano, voltou a fazer bom uso do amuleto e balançou, mais uma vez, as redes da sorte contra a Venezuela.

Público

Diante do Defensa y Justicia, Gabigol e o Fla terão um novo momento marcante no Mané Garrincha. Após 17 meses, o rubro-negro voltará a disputar uma partida diante de sua torcida. As exigências e o alto custo para estar nas arquibancadas, porém, afastou os flamenguistas. Até ontem, apenas 5 mil das 17 mil entradas, com preço entre R$ 140 e R$ 500, haviam sido comercializadas.

Os portões estarão abertos apenas para quem tiver concluído o ciclo de vacinação — duas doses, ou única da Janssen, há 15 dias — ou com teste PCR negativo. Em vantagem após a vitória por 1 x 0, na Argentina, Renato Gaúcho conta com mais um show de Gabigol em Brasília para avançar rumo às quartas de final.

Gabigol e o Mané

26/5/2013 – Santos 0 x 0 Flamengo (Brasileirão)

4/8/2016 – Brasil 0 x 0 África do Sul (Olimpíada Rio-2016)

7/8/2016 – Brasil 0 x 0 Iraque (Olimpíada Rio-2016)

13/6/2019 – CSA 0 x 2 Flamengo (Brasileirão) – l

17/8/2019 – Vasco 1 x 4 Flamengo (Brasileirão) – ll

7/9/2019 – Avaí 0 x 3 Flamengo (Brasileirão) – l

16/2/2020 – Flamengo 3 x 0 Athletico (Supercopa do Brasil) – l

11/4/2021 – Flamengo 2 x 2 Palmeiras (Supercopa do Brasil) – l

13/6/2021 – Brasil 3 x 0 Venezuela (Copa América) – l

Resumo: 9 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 7 gols marcados