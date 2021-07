Como Antetokounmpo virou o deus grego do Bucks e fez história na NBA

GB Gabriel Bezerra*

O Milwalkee Bucks conquistou pela segunda vez o campeonato da National Basketball Association (NBA) na madrugada de de quarta-feira (21) após vencer o Phoenix Suns por 105 x 98. O destaque da partida e também de toda a série de seis jogos foi Giannis Antetokounmpo — autor de 50 pontos na última partida. Ele levou o prêmio de melhor jogador da finais da NBA, o Bill Russell Finals MVP Award.



Em uma partida enérgica e movimentada desde o início, em que o Bucks liderou a pontuação no primeiro quarto e o Suns, comandado por Chris Paul, virou o placar no fim do segundo, o clima do FiServ Forum, arena onde joga a equipe de Milwalkee, no estado americano de Wisconsin, foi de completa euforia para os mais de 17 mil pagantes e também para os quase 65 mil que estavam ao redor do ginásio. Principalmente quando, no terceiro e no último quarto, Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton lideraram a equipe para a virada e a decorrente conquista do bicampeonato da NBA.



No caminho até o título, a equipe campeã, que na temporada regular terminou em terceiro lugar da Conferência Leste, eliminou o até então vice-campeão Miami Heat de Jimmy Butler por 4 x 0, o favorito ao título Brooklyn Nets, de Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving por 4 x 3 e o badalado Atlanta Hawks de Trae Young por 4-2 e conseguiu mesmo após estar perdendo de 2 x 0 para a equipe de Phoenix, virar a série vencer o campeonato em 4 vitórias contra 2.

A série das Finais



Até o dia 8 de julho, poucos acreditavam que o Milwalkee Bucks seria a equipe campeã da NBA. Em dois jogos quase perfeitos do Phoenix Suns, liderados pelos armadores Chris Paul e Devin Booker e o jovem pivô Deandre Ayton, de 22 anos, o Phoenix Suns abriu 2 x 0 na série e tornou a situação do Bucks complicada.



Porém, em uma sequência de vitórias de quatro jogos, três em Milwalkee e um em Phoenix, a equipe campeã soube reverter o quadro com um virada raríssima, que não acontecia desde 2006, quando o Miami Heat de Dwyane Wade foi campeão em cima do Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki também por 4 x 2 após reverter uma série que estava 2 x 0.



Os destaques do Milwalkee Bucks nas Finais da NBA foram Giannis Antetokoumnpo (premiado como MVP das Finais) com uma média nos seis jogos de: 46,2 pontos, 5 assistências e 12,6 rebotes e Khris Middleton com a média de 24 pontos, 5,3 assistências e 6,3 rebotes.



Já os melhores jogadores da equipe derrotada foram Devin Booker com 28,1 pontos, 4 assistências e 3,5 rebotes e Chris Paul com 21,8 pontos, 8,1 assistências e 2,6 rebotes. Também se destacaram Bobby Portis (Milwaukee), que foi um dos personagens mais icônicos da série devido ao seu carisma e importância na equipe vencedora e Deandre Ayton (Phoenix) que ajudou a equipe do Arizona a vencer os dois primeiros jogos das Finais.

Jogo 1: Suns 118 - Bucks 105

Jogo 2: Suns 118 - Bucks 108

Jogo 3: Bucks 120 - Suns 100

Jogo 4: Bucks 109 - Suns 103

Jogo 5: Suns 119 - Bucks 123

Jogo 6: Bucks 105 - Suns 98



Fim de um jejum



O outro título do Milwalkee Bucks, equipe do estado de Wisconsin, no norte dos Estados Unidos, foi conquistado em 1971. Liderados pelo pivô Kareem Abdul-Jabbar — na época, ainda chamado de Lew Alcindor, já que a conquista foi anterior à sua conversão ao islã e sua posterior mudança de nome — pelo armador Oscar “Big-O” Robertson e pelo ala Bob Dandridge, o Bucks venceu o Baltimore Bullets — atual Washington Wizards — por 4 x 0.



O título serviu para revelar ao mundo Lew Alcindor, na época com 23 anos, que foi considerado o MVP das Finais daquela edição. Após o título e se tornar Kareem Abdul-Jabbar, o jogador foi por 6 vezes considerado o melhor jogador de uma temporada da NBA, um recorde que é mantido até hoje, e se aposentou em 1989 com 38.387 pontos, sendo o maior pontuador da história da maior liga de basquete do mundo, outro marco jamais alcançado.



Após a conquista de 1971, o Bucks chegou na final apenas uma outra vez, em 1974, quando perdeu a finalíssima para o Boston Celtics de John Havlicek por 4 x 3. Após o vice-campeonato, a equipe jamais voltaria às decisões até este ano de 2021, sendo considerado por muitas vezes um time coadjuvante nas temporadas da NBA ao longo das últimas três décadas.

O jogo da consagração



O Milwalkee de Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton e Jrue Holiday começaram o jogo com força total e anotaram 29 pontos já no primeiro quarto. O destaque, porém, foi Bobby Portis Jr, que terminou o período com 10 pontos.



No segundo quarto, o Phoenix Suns não tomou conhecimento da pressão e impôs uma sequência de pontos avassaladora de 31 pontos à 13, graças ao comando do armador Chris Paul, que tentava ser campeão da NBA pela primeira vez após 15 anos de tentativas sem sucesso.



No terceiro período, o Bucks “acordou” e o grego Giannis Antetokounmpo mostrou o porque foi duas vezes seguidas o “Most Valuable Player” — o prêmio de melhor jogador da temporada da NBA — em 2019 e em 2020, e dominou o garrafão dos dois lados, tanto no ataque com precisas enterradas, quanto na defesa com tocos absurdos e um ótimo jogo defensivo no garrafão.



O último quarto foi a coroação da equipe de Wisconsin, que soube administrar o jogo e conquistou após 50 anos de espera um novo troféu para a cidade de Milwalkee. 50 também foi o número de pontos anotados por Giannis que se igualou à lendas do esporte como LeBron James, Michael Jordan, Rick Barry, Jerry West, Elgin Baylor e Bob Pettit, sendo o sétimo jogador a atingir essa pontuação em um único jogo das Finais da NBA desde a fundação da liga em 1949.



Ranking de títulos da NBA:



Boston Celtics e Los Angeles Lakers — 17 títulos



Chicago Bulls e Golden State Warriors — 6 títulos



San Antonio Spurs — 5 títulos



Detroit Pistons, Philadelphia 76ers e Miami Heat — 3 títulos



New York Knicks, Houston Rockets e Milwalkee Bucks — 2 títulos



Cavaliers, Mavericks, Oklahoma City Thunder, Washington Wizards, Portland Trail Blazers, Atlanta Hawks, Sacramento Kings, Baltimore Bullets ( franquia já extinta, não confundir com o Baltimore Bullets que se tornou o Washington Wizards) e Toronto Raptors - 1 título

