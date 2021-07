10 publicações que explicam sucesso de Douglas Souza nas redes sociais

JM Júlia Mano*

O carisma do jogador de vôlei Douglas Souza fez ele alcançar a marca de 1,2 milhões de seguidores no Instagram. Ao pegar o celular na manhã desta quarta-feira (21), aqui no Brasil era início da noite de terça-feira, o ponteiro se assustou com a repercussão de suas postagens. Camilla de Lucas, Xuxa Meneghel, Pepita e Rafa Kalimann foram alguns dos famosos que se encantaram pelo jogador e declararam torcida. A ex-BBB 20 e apresentadora chegou a publicar em seus stories um amigo imitando um vídeo do atleta desfilando na quadra seguido pelo original. O Correio lista as dez publicações que fizeram o atleta estourar.

As seleções de vôlei chegaram na Vila Olímpica na terça-feira (20) depois de ficarem dez dias no hotel após o desembarque em Tóquio. O primeiro lugar que Douglas mostrou foi o quarto e as publicações dele sambando na cama feita de papelão e do companheiro de quarto Maurício Borges, apelidado de “Jorges”, foram algumas das mais compartilhadas.

1) Testando a cama antissexo

eu fico pensando o douglas souza “borges, grava um stories aqui pra mim, vou mostrar como a cama é resistente” KKKKKKKKK pic.twitter.com/0PJN9hUUK7 — lucas paiva (@paiva) July 20, 2021

2) Quem é você: “Jorges” ou Douglas?

Douglas Souza do vôlei já ganhou medalha de ouro no meu coração pic.twitter.com/Fo3tdRZ4L4 — Matheus Rocha (@matheus) July 19, 2021

3) Colocando o “Jorges” para bater perna na vila

4) Triste com “Jorgão”

O Douglas Souza da seleção de vôlei ouvindo triste com t, amo pic.twitter.com/jrzAkvHIq4 — JOÃO VICTOR (@boygoodd_) July 20, 2021

5) Como os jogadores altos vão tomar banho?

Obcecado com douglas souza e sua cobertura das olimpíadas



o maior que nós temos pic.twitter.com/H83kiKvilh — rods (@rodsabreu) July 20, 2021

6) Desfile antes do treino

eu só vou torcer pra seleção masculina de vôlei por causa DO MAIOR…. douglas souza pic.twitter.com/syFmIVyLns — matheus (@whomath) July 19, 2021

7) Arrumando o cabelo invisível

douglas jogando o cabelo

crédito ao tiktok: volley_worldbr pic.twitter.com/dGPl8LI9qy — Acervo Douglas Souza (@acervodsouza) July 20, 2021

8) Provando os uniformes

Que ódio vou ser obrigado assistir e torcer para o Brasil por causa da lenda douglas souza pic.twitter.com/jrUGTjcguG — Johnny (@Johnnyvyrj) July 19, 2021

9) “Credenciadah”

10) Look para treinar x para pescar

Douglas Souza melhor pessoa pic.twitter.com/epFAHdzveY — Mundinho Gil do Vigor (@Rayane25Azevedo) July 21, 2021







Quem é Douglas Souza

O ponteiro de 25 anos é natural de Santa Bárbara d'Oeste (SP) e vai para a segunda olimpíada. Na primeira convocação para disputar o torneio pela seleção, Douglas conquistou a medalha de ouro na consagração do tri-olímpico do Brasil no Rio-2016.

O atleta de 1,99 m atuou na última temporada da Superliga pelo EMS Taubaté Funvic e continua no clube para a próxima. Os companheiros de time Maurício Borges e Thales estão com o ponteiro nas Olimpíadas.

O Brasil estreia nesta sexta-feira (23) às 23h05 (horário de Brasília) diante da Tunísia. Confira as datas dos próximos jogos da fase de grupo.

Calendário

26/7 - 9h45 - Brasil x Argentina

28/7 - 9h45 - Brasil x Rússia

29/7 - 23h05 - Brasil x Estados Unidos

31/7 - 23h05 - Brasil x França

*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima