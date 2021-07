A hora do Rei

J » Júlia Mano*

Reinier Jesus Carvalho pode ser o primeiro representante do Distrito Federal a entrar em cena nos Jogos de Tóquio-2020, adiados em um ano devido à pandemia, e com cerimônia de abertura oficial marcada para esta sexta-feira. Aos 19 anos, o menino criado no Guará honrará uma tradição candanga no esporte mais popular do mundo. A cidade teve pelo menos um representante no elenco nas edições disputadas desde 2000. Depois do zagueiro Lúcio (Sydney-2000), do volante mineiro radicado em Brasília Sandro (Londres-2012) e do meia Felipe Anderson (Rio-2016), Reinier é um do reservas de luxo do técnico André Jardine para a estreia contra a Alemanha, às 8h30 (de Brasília), no Estádio Internacional de Yokohama. Ali, a Seleção conquistou o penta na Copa do Mundo de 2002.

Cria do Guará, Reinier é o terceiro jogador nascido no Distrito Federal a estrear em Olimpíadas. Mesmo com a pouca idade, o meia acumula os títulos da Copa Libertadores e do Brasileirão pelo Flamengo, ambos em 2019; e a Copa da Alemanha na temporada recém-encerrada com a camisa do Borussia Dortmund. Agora, ele busca colocar no currículo a medalha de ouro olímpica. Atual campeão, o Brasil briga pelo bi. No século, somente a Argentina conseguiu esse feito nas edições de Atenas-2004 e Pequim-2008.

O Brasil está no Grupo D do torneio masculino. Disputa duas vagas às quartas com Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita. Os adversários na próxima fase sairão de uma chave com adversários campeões olímpicos. O Grupo C tem Argentina (2004 e 2008), Espanha (1992) e os azarões Egito e Austrália.

Há 21 anos, o zagueiro Lúcio foi o primeiro brasiliense a disputar o torneio masculino de futebol na Olimpíada. Assim como Reinier, o zagueiro começou no banco. Vanderlei Luxemburgo só o colocou em campo no jogo das quartas de final. Camarões eliminou o Brasil por 2 x 1 e partiu rumo à conquista do inédito ouro.

Lúcio saiu de Planaltina para iniciar a carreira e aposentou-se no Distito Federal com a camisa do Brasiliense. A Olimpíada de Sydney-2000 contribuiu para que ele se firmasse na Seleção. Foi titular na conquista da Copa de 2002 e capitão do Brasil no tri da Copa das Confederações, em 2009. Fez, inclusive, o gol do título canarinho.

Em Londres-2012, o Distrito Federal teve um representante postiço na Olimpíada. Nascido em Riachinho (MG) e criado em Planaltina, o volante Sandro, ex-Internacional e Tottenham, começou no Gama e amargou a prata na final contra o México, em Wembley.

Há cinco anos, Felipe Anderson começou a campanha da inédita medalha de ouro nos Jogos do Rio-2016 como titular, no Mané Garrincha. O meia de Santa Maria, com passagem pelo Coritiba, Lazio, West Ham e Porto foi convocado pelo técnico Rogério Micale para as Olimpíadas do Rio-2016. O time liderado por Neymar, Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa entrou para a história como o primeiro a conquistar o ouro.

Negociado pelo Flamengo com o Real Madrid por 30 milhões de euros em 2019, Reinier entrou em campo no lugar de Paulinho no último amistoso antes da estreia na Olimpíada e balançou a rede da goleada por 5 x 2 sobre os Emirados Árabes Unidos, na Sérvia. O brasiliense é o caçula do elenco. O único com menos de 20 anos.

Que Alemanha é essa?

Derrotada pelo Brasil na final dos Jogos do Rio-2016, a Alemanha jamais conquistou o título. A seleção comandada pelo técnico Stefan Kuntz, campeão da Eurocopa em 1996, tem como base a geração que disputou as últimas duas finais da Euro Sub-21. Foi vice do torneio em 2019 e levou a taça em 2021 contra Portugal. O sistema tático convencional é o 4-5-1. Os laterais chamam atenção. O destro Henrichs (Red Bull Leipzig) joga na esquerda e o canhoto. Dos três jogadores acima do limite da idade, nenhum com destaque relevante no futebol mundial. O mais experiente é o atacante Max Kruse, de 33 anos, atleta do Union Berlin.

Marta brilha em goleada na estreia e controla a vaidade

Marta regeu com maestria o Brasil na estreia dos Jogos Olímpicos. A camisa 10 balançou as redes duas vezes e foi o grande destaque da goleada por 5 x 0 sobre a China. Ela poderia ter saído de campo com três gols, já que a equipe teve um pênalti a favor no segundo tempo, mas não foi fominha e deixou Andressa Alves bater.

“Senti que ela queria muito e era um momento especial pra ela. Aqui não tem vaidade”, enfatizou a veterana. “Tem uma equipe que vai trabalhar do começo ao fim, juntas. Feliz pelo gol dela. Se tivesse perdido, aí o bicho ia pegar”, completou, em tom de brincadeira.

Marta fez história ao se tornar a primeira jogadora a marcar em cinco edições de Olimpíada. Além disso, a maior atleta da história do futebol feminino chegou a 12 gols em Olimpíada e ultrapassou a canadense Christine Sinclair para se tornar a segunda maior artilheira na história dos Jogos. A brasileira Cristiane, que não foi convocada para Tóquio, é a maior goleadora, com 14 gols. “Começamos com o pé direito. É só o começo”, festejou a camisa 10.

Em busca do ouro olímpico inédito, o Brasil, líder do Grupo F, continua sua jornada em Tóquio no próximo sábado, às 8 horas (no horário de Brasília), quando enfrenta a Holanda. Depois, na terça, fecha a primeira fase contra a Zâmbia.