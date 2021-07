Curtas esportes 2

CB Correio Braziliense

» Brisbane 2032

O Comitê Olímpico Internacional oficializou, ontem, a cidade da Austrália como sede dos Jogos de Verão em 2032. Antes disso, o maior evento esportivo do mundo desembarcará em Paris-2024 e depois em Los Angeles-2028.

» Protestos

O COI decidiu banir de seus perfis oficiais posts de fotos de atletas se ajoelhando nos Jogos de Tóquio. A bronca tem a ver com o ato das jogadoras dos times de Grã-Bretanha e Chile na primeira rodada do futebol feminino.

» Covid-19

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse, ontem, que o risco de cinfecção por covid-19 nos Jogos é inevitável. Até ontem, eram 79 casos no evento.

» Abertura

O governo japonês espera líderes de 15 países e organizações internacionais para a cerimônia de abertura, amanhã, às 8h. A covid-19 assusta. No Rio-2016 foram 40. Em Londres-2012, 80. França e EUA serão representados.

» Surfe

Um dos favoritos do Brasil ao ouro, Bruno Medina entrou na água no litoral do Japão e já testou as 12 pranchas diferentes antes do início da competição. As etapas do surfe terão início a partir do próximo dia 24.

» Desistência

Guiné, país da África Ociental, desistiu de participar dos Jogos por precaução devido à pandemia de covid-19. A ordem no país é preservar a saúde dos atletas em vez de mandá-los ao evento.