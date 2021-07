Curtas esportes 1

CB Correio Braziliense

» Sul-Americana

Depois de vencer na ida por 1 x 0, na Vila Belmiro, o Santos tem a vantagem do empate, às 19h, contra o Independiente, para ir às quartas. Ontem, o Bragantino eliminou o Independiente del Valle.

» Série A

Em jogo atrasado por causa da Copa América, o Cuiabá venceu o Atlético-GO por 2 x 1, ontem, na Arena Pantanal, Pepê e Elton marcaram para o time da casa; e André Luis descontrou.

» Série B

Sob a batuta do técnico interino Alexandre Gomes enquanto Lisca não assume, o Vasco arrancou empate por 2 x 2 contra o CSA, ontem, no Estádio Rei Pelé. O time está em oitavo com 19 pontos.



» Gama

O alviverde segue contratando para a Série D do Brasileiro. As novidades são o volante Íkaro e os atacantes Jefferson e Mailson. O time voltará a campo sábado, às 16h, fora, contra o Goinésia.

» Botafogo

O técnico Enderson Moreira foi apresentado oficialmente, ontem, como técnico alvinegro. “A ideia é retornar não somente à Série A, mas voltar de forma consistente”, afirmou o novo comandante.

» CBF

O Flamengo acionou a entidade máxima do futebol brasileiro na Corte Arbitral do Esporte a fim de impedir a realização de jogos na Data Fifa. O clube sentiu-se prejudicado na Copa América.