Procura-se hegemonia: Argentina contará com apenas um clube nas quartas da Libertadores

A disputa da Libertadores está se afunilando cada vez mais. Apenas oito equipes continuarão a sonhar com a glória eterna. Desse total, o Brasil pode contar com até seis representantes. Faltam Fluminense e Internacional fazerem o dever de casa em seus duelos de volta. Mas em contrapartida ao saldo positivo das equipes brasileiras no mata-mata, a Argentina - país com maior números de títulos da competição continental (25) - seguirá representada apenas pelo River Plate. Será a primeira vez, desde 2011, que os argentinos terão um único clube entre os oito melhores da América. Isso porque, dos seis hermanos que entraram nas oitavas de final, cinco foram eliminados. Boca Juniors, Defensa y Justicia e Racing caíram para Atlético-MG, Flamengo e São Paulo, respectivamente.

Há mais de 10 anos o futebol argentino não sabe o que é ser representado por uma única equipe nas quartas de final do do principal torneio do calendário sul-americano. Em 2011, o Vélez Sarsfield, do técnico Ricardo Gareca, ex-Palmeiras, levou a Argentina até a fase semifinal, quando caiu para o Peñarol.

Argentina no ranking da Liberta

Dos 25 clubes campeões da Libertadores, oito são argentinos. Os números mostram a forte presença e obsessão dos clubes do país pelo torneio. As 25 conquistas da América colocam os hermanos na liderança isolada do ranking de nações que mais levantaram o caneco. A segunda colocação pertence ao Brasil, que em 2020 chegou ao seu 20º troféu com o Palmeiras. Fechando o pódio, está o Uruguai, com oito conquistas.

Na edição passada do torneio, os argentinos chegaram às quartas de final com três representantes: River Plate, Boca Junior e Racing. Enquanto em 2019, na mesma fase, a dupla Boca e River marcou a presença pelo cenário nacional.

Presença forte no mata-mata 2018

Levando em consideração as participações dos hermanos de 2011 para cá, a edição de 2018 foi a que levou maior otimismo aos torcedores. No round entre as oito melhores equipes do continente, quatro eram argentinos: Atlético Tucumán, Independiente, Boca Juniors e River Plate. Enquanto na temporada anterior foram três com San Lorenzo, Lanús e o próprio River.

A temporada 2016 foi especial, pois resultou no tricampeonato da América para o River Plate. Assim como em 2015, o futebol bicampeão mundial contou com dois representantes nas quartas de final da competição sul-americana.

Em 2014, a América conheceu um campeão inédito, o San Lorenzo, time do Papa Francisco. Nas quartas de final, a equipe azul-grená se juntou aos compatriotas Lanús e Arsenal de Sarandí. Nas duas edições anteriores, mais uma vez os argentinos contaram com a presença de mais de uma equipe entre as oito melhores do continente. Em 2013, Boca Juniors e Newell´s Old Boys representaram o país. Enquanto em 2012, os xeneizes foram acompanhados pelo Vélez Sarsfield na fase eliminatória.

