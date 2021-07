Vídeo: NBA traz cenas inéditas do jogo do título do Milwaukee Bucks

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Jonathan Daniel/Getty Images/AFP)

O Milwaukee Bucks conquistou nas primeiras horas da quarta-feira (21/7), o seu 2º título da história da NBA. A vitória por 105 x 98 sobre o Phoenix Suns consagrou um trabalho em conjunto, além de consolidar Giannis Antetokounmpo como mais um dos grandes nomes do torneio já tão estrelado. A última vez em que a equipe do Wisconsin havia soltado o grito de campeão foi na temporada 1970/1971, ou seja, há 50 anos, quando o astro Kareem Abdul-Jabbar comandou o triunfo por 4 x 0 sobre o Baltimore Bullets. Em clima de festa, a liga norte-americana divulgou o vídeo que conta a história do "Game 6", jogo do título.

O "mini-filme" repercutiu os lances decisivos, mostrou a empolgação dos torcedores que lotaram as partes internas e externas do ginásio, além de trazer os bastidores do vestiário e entrevista coletiva do pivô grego, eleito melhor jogador das finais.

A disputa não para

A temporada da NBA chegou ao fim, mas, segundo informações do jornalista Shams Charania, do The Athletic, a liga teria comunicado aos clubes que as disputas para 2021/22 começam em 19 de outubro. Assim, os playoffs, a fase mata-mata do torneio, teria início em 16 de abril de 2022, enquanto as finais estão previstas para acontecer entre os dias 2 e 19 de junho.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima